A magyar fővárost is érinti a Jethro Tull jubileumi turnéja. A legendás brit progresszív folkrockzenekar, amely 50 éve, 1968-ban a londoni Marquee Clubban adta első koncertjét, 2019. január 19-én a Budapest Kongresszusi Központban lép fel.

A fuvolás-énekes, Ian Anderson által vezetett csapat az elmúlt öt évtizedben több mint 60 millió albumot adott el világszerte, és a legsikeresebb rockelőadók közé emelkedett.

Ian Anderson a kerek évfordulóra egy ötven dalból álló, a Jethro Tull teljes pályafutását bemutató, három korongból álló válogatást állított össze, amelyet 50 for 50 címen jelentetett meg. Ez az anyag képezi a márciusban a dániai Aalborgban indult, jelenleg Európában zajló, majd számos észak-amerikai állomást követően nyáron és ősszel az öreg kontinensre visszatérő turné alapját.

A koncerteken előkerülnek egészen korai, az alakulás időszakából származó dalok, több igazi sláger a This Was, a Stand Up, a Benefit, az Aqualung, a Thick As A Brick, a Too Old to Rock And Roll: Too Young to Die, a Songs From the Wood, a Heavy Horses és a Crest of A Knave című lemezről, de a frissebb kiadványokról, köztük a Thick As A Brick 2-ról is elhangzanak számok.

A Jethro Tull legutóbb tavaly februárban járt Magyarországon, akkor a Budapest Kongresszusi Központban adott koncertet. Ian Anderson a zenekarral kilencszer lépett fel hazánkban, először 1986-ban. Játszott 1994 augusztusában a második Sziget Fesztiválon, azaz a Eurowoodstockon, 2010-ben a paksi Gastroblues Fesztiválon, 2016-ban a pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusokkal adott koncertet.

Mint a frontember az MTI-nek a 2012-ben adott interjúban elmondta, az 1986-os magyarországi fellépés utáni reggelen írta a Budapest című Jethro Tull-számot.

A 70 éves Ian Anderson 1968-ban alakította a Jethro Tullt, amely stílusát a rock, a dzsessz, a kelta és az angol népzene különleges elegyéből alakította ki. Az együttes több mint háromezerszer lépett fel a világ negyven országában. A fuvolás és csapata az elmúlt években elkészítette A Thick As A Brick második részét, a Homo Erraticus című új lemezt és korábbi albumok újrakiadásával is foglalkozott.

A Jethro Tullban Ian Andersont jelenleg David Goodier (basszusgitár), John O'Hara (billentyűs hangszerek), Florian Opahle (gitár) és Scott Hammond (ütőhangszerek) egészíti ki.