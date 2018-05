Duke Bluebeard - aki 2008-ban kezdett zenélni, egy darabig játszott a Girls Say Yes zenekarban is - 2016-ban adta ki Friend or Foe című bemutatkozó nagylemezét, tele megkapó és szívhez szóló akusztikus gitáros, neofolkos dalokkal. A zenész, aki a hasonszőrű, egymás produkcióiba is bedolgozó alkotó-előadókat tömörítő Lone Waltz Records kollektíva alaptagja egy nem egyszerű időszak után mutatja be kislemezét, melynek dalai most finoman ellépnek a dalszerző megszokott, teljesen akusztikus világától.

„Az elmúlt időszakban félretettem a zenélést egy már akkor félkészen álló második nagylemezzel, amit még 2013-ban írtam (Ani Konnichiwa). Előtte megjelent a D. B. című dal, az első Lone Waltz Records-os maxi csomag részeként és volt a Friend or Foe nagylemez, ami egy turné után kifutott, oda, ahova látszik, hogy kifutott. Nem volt valami nagy dobás. El tudtam vele menni koncertezni Közép-Európába, meg a környékre, meg a Balkánra, de nagyjából ennyi. Látszik, hogy ha az ember nem játszik, akkor szinte nem is létezik.” – meséli Lukács.

Ami pedig az új dalokat illeti, és azt, hogy ezek milyen állapotban születtek, mik inspirálták ezeket, a dalszerző-énekes ezt meséli: „Sosem voltam egy olyan fazon, aki ne csúszott volna rá dolgokra, de amikor elég szarul éreztem magam, megindult életem eddigi legnagyobb lavinája és körülbelül ez alatt íródott ez a két dal. Nem mintha most, amikor már megírtam a dalokat, olyan könnyű lenne.” meséli.

�������� Stanislav Bendarjevsky (@stas_from_babylon) által megosztott bejegyzés, Ápr 28., 2018, időpont: 4:04 (PDT időzóna szerint)

A dalokat nem egyedül vette fel, kisebb kollektíva vitte végig a folyamatot: „A Waitingben Dani (Micsoda Dániel, azaz Zanzinger - énekes-dalszerző / Lone Waltz Records társalapító) vette fel az éneket és a gitárt meg a dobok első felét – még az Ani Konnichiwa felvételek idején. Aztán összeállt a fejemben, hogy kikkel szeretnék még dolgozni. Somát (Palotai Soma, azaz Perrin - DJ/producer – Elevated kiadó) kértem, hogy nézzen már rá valami billentyűt és küldött két verziót - amik szerepelnek is a felvételen. Amikor pedig Everettnek (Everett Darling, azaz Skiing - berlini zenész) mutattam a dalokat puszta lelkesedésből, ő szintén nagyon lelkesen vissza is írt, hogy van ötlete, hadd küldje már el. Nem is beszéltünk semmi ilyesmiről előtte. Már ettől elolvadtam, de ráadásul szuper lett a basszus és a vokál, amit hozzátett. Stassal (Bendarzsevszkij Sztaniszláv - minszki születésű DJ/producer / Babylon Records alapító) - aki Duke Bluebeard Lone Waltz Records-os társával, Zanzingerrel is zenélt már együtt - meg ültünk és összedugtuk a fejünket, és dobgéppel, szintikkel, és ilyesmi, számomra elég idegen dolgokkal molyoltunk. Barni (Kiss R. Barnabás a DryWetSoundtól, azaz Aluphobia DJ/producer, Babylon Records, Bükko Tapes) mixelte az anyagot, és a mastert is ő készítette”.

És hogy mi jön? „Ami következik, az majd valószínűleg a második lemez, az említett Ani Konnichiwa. Év végéig talán meg is érkezik, de már tökre nem ígérnék meg semmit”, teszi hozzá.

És akkor itt a két új Duke Bluebeard-dal:

fotó: Stanislav Bendarjevsky (Stas)