[{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV javára ítélt az Európai Bíróság.","shortLead":"A NAV javára ítélt az Európai Bíróság.","id":"20180517_Nem_orulhetnek_a_neten_hirdetok_az_Europai_Birosag_dontesenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9fb32-4b68-4adb-b75d-62e9c8cc7c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Nem_orulhetnek_a_neten_hirdetok_az_Europai_Birosag_dontesenek","timestamp":"2018. május. 17. 10:15","title":"Nem örülhetnek a neten hirdetők az Európai Bíróság döntésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út miatt ritkítják meg a növényeket.","shortLead":"Ezúttal nem egy Tiborcz István által felvásárolt kempingben, hanem a Zalaegerszeg felé tartó R76-os gyorsforgalmi út...","id":"20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ee2b6d-c621-41e7-be4a-b493cc1daea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bccc472e-6037-4d7a-a12c-67f6b89ac4b6","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Most_utepites_miatt_vagnak_ki_fakat_a_Balatonnal","timestamp":"2018. május. 16. 17:05","title":"Most útépítés miatt vágnak ki fákat a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igényeseknek kínál egyedi ételt egy New York-i étterem, ráadásul a beszámolók szerint azok is megkóstolhatják, akik nem engedhetnek meg maguknak borsos éttermi számlát.","shortLead":"Igényeseknek kínál egyedi ételt egy New York-i étterem, ráadásul a beszámolók szerint azok is megkóstolhatják, akik nem...","id":"20180516_itt_az_igenyesek_gyorskajaja_a_24_karatos_csirkeszarny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ba7813-294d-4934-9710-8fc999179ee5","keywords":null,"link":"/elet/20180516_itt_az_igenyesek_gyorskajaja_a_24_karatos_csirkeszarny","timestamp":"2018. május. 16. 09:23","title":"Itt az igényesek gyorskajája, a 24 karátos csirkeszárny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","shortLead":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","id":"20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595a99a-962e-4d1c-a24f-3afa93b7776b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","timestamp":"2018. május. 17. 15:49","title":"Amint a sajtó írni kezdett róla, letörölte reklámjait az új letelepedési programot hirdető kínai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Kitort_az_ules_egy_budapesti_jaraton_mikor_katyuba_hajtott_a_busz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6839ce1b-6292-47cd-b6ae-7fe179d4af85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07e8cab-389b-4c77-8f09-15a71db1a7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_Kitort_az_ules_egy_budapesti_jaraton_mikor_katyuba_hajtott_a_busz","timestamp":"2018. május. 16. 15:36","title":"Kitört az ülés egy budapesti járaton, mikor kátyúba hajtott a busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d10c59-173f-408e-ace7-b580953ddee0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Belegondolni is rossz, hogy élete során hány autós, illetve autó életét keserítette meg ez az úthiba.","shortLead":"Belegondolni is rossz, hogy élete során hány autós, illetve autó életét keserítette meg ez az úthiba.","id":"20180517_a_nap_fotoja_szuletesnapi_torta_katyu_uthiba_utjavitas_auto_futomu_kerek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d10c59-173f-408e-ace7-b580953ddee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5121f5-724f-4aaf-a03c-bcdb72d4836a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_a_nap_fotoja_szuletesnapi_torta_katyu_uthiba_utjavitas_auto_futomu_kerek","timestamp":"2018. május. 17. 06:41","title":"A nap fotója: születésnapi tortát kapott a kátyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A diszkontlánc sem marad le a királyi esküvőről.","shortLead":"A diszkontlánc sem marad le a királyi esküvőről.","id":"20180516_Megtalalta_a_Lidl_mire_van_most_szuksege_minden_britnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d82498f-d6f2-4b43-8008-d4e9b1027bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afed238-8cd9-417c-ad92-5b33434bd39e","keywords":null,"link":"/kkv/20180516_Megtalalta_a_Lidl_mire_van_most_szuksege_minden_britnek","timestamp":"2018. május. 16. 11:20","title":"Megtalálta a Lidl, mire van most szüksége minden britnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg mindenre lehet következtetni. ","shortLead":"Az új technológiák lehetőséget adnak a bőrredők közé szorult egészen apró molekulák elemzésére is, ebből pedig rengeteg...","id":"20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a79948-c2e2-4792-abc9-7823d91d066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587a1b46-fad1-4a03-971d-854651513889","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_Teljes_szemelyisegprofil_allithato_fel_pusztan_az_ujjlenyomat_alapjan","timestamp":"2018. május. 16. 14:33","title":"Teljes személyiségprofil állítható fel pusztán az ujjlenyomat alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]