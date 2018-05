Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat, utóbbiak viszont azt mondják: ők arról csak a Facebookon terjedő bejegyzésekből értesültek. A szemét szombat óta gyűlik az utcákon.","shortLead":"A fóti önkormányzat szerint rendesen tájékoztatták a lakókat arról, hogy most nem szállítják el a kirakott lomokat...","id":"20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e387416-5d8d-4483-8597-1d4e83c200d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f5776-f12a-4370-b27b-832a23fe132f","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szemetben_usznak_egy_magyar_varos_utcai_mert_elmaradt_a_lomtalanitas","timestamp":"2018. május. 15. 19:02","title":"Szemétben úsznak egy magyar város utcái, mert elmaradt a lomtalanítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d10c59-173f-408e-ace7-b580953ddee0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Belegondolni is rossz, hogy élete során hány autós, illetve autó életét keserítette meg ez az úthiba.","shortLead":"Belegondolni is rossz, hogy élete során hány autós, illetve autó életét keserítette meg ez az úthiba.","id":"20180517_a_nap_fotoja_szuletesnapi_torta_katyu_uthiba_utjavitas_auto_futomu_kerek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24d10c59-173f-408e-ace7-b580953ddee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5121f5-724f-4aaf-a03c-bcdb72d4836a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_a_nap_fotoja_szuletesnapi_torta_katyu_uthiba_utjavitas_auto_futomu_kerek","timestamp":"2018. május. 17. 06:41","title":"A nap fotója: születésnapi tortát kapott a kátyú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új kedvezmények? Ezt mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Hogyan kell szerepeltetni az adókedvezményeket a bevallásban, melyek a régi és melyek a 2017-től érvényesíthető új...","id":"20180516_Adokedvezmenyt_kap_aki_tamogatta_az_olimpiai_palyazatot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc051bdf-2eee-4b6e-a27b-0c3a282bb7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284d18ea-005d-4d87-aad8-977311a2a73f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180516_Adokedvezmenyt_kap_aki_tamogatta_az_olimpiai_palyazatot","timestamp":"2018. május. 16. 11:57","title":"Adókedvezményt kap, aki támogatta az olimpiai pályázatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","shortLead":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","id":"20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c759def6-a3ac-4a91-8e5c-7e8fce8dd66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","timestamp":"2018. május. 16. 05:06","title":"Budapestre jön Trump egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","shortLead":"A 128 éves orosz asszony szerint életének minden napja isten szörnyű büntetése.","id":"20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4895de4a-8310-45ff-b158-49ccaac8d84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21607581-2ff2-4660-85c3-05bf01d1ed49","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Nem_igazan_orul_hosszu_eletenek_a_vilag_legidosebb_embere","timestamp":"2018. május. 17. 10:09","title":"Nem igazán örül hosszú életének a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már megint az évtized legforróbb, leghosszabb nyarával riogatnak a meteorológusok. Egy biztos, ahogy a természet nagyjából egy hónappal előrébb van mindennel, úgy a korai nyár már április végén-május elején jókora pörgést hozott a sörpiacon is. A Magyar Sörgyártók Szövetsége és a Kraft Sör Egyesület múlt heti közös szezonnyitó csapolásakor már javában tombolt a sörszezon.\r

\r

","shortLead":"Egyik nap hőguta, másnap kis cidri, aztán újra felszökik a hőmérő higanyszála. Igazi tavasz csak nyomokban, s már...","id":"20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bba17b-2775-4ce2-8a95-764a71d0cbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd19dd7-7f0d-4d01-8468-091d8b439f95","keywords":null,"link":"/elet/20180515_Fokuszban_a_sorcsapok","timestamp":"2018. május. 16. 08:16","title":"Fókuszban a sörcsapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú jelenlétét. ","shortLead":"A hágai Vegyifegyver-tilalmi Szervezet környezeti minták alapján egyértelműen kimutatta a klórgáz nagy koncentrátumú...","id":"20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51624194-fe50-4ee4-a146-015ebe5c2404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1726a18f-70ca-4d85-9a1a-0cd71b4fc89d","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_Klorgazt_vetettek_be_februarban_Sziriaban","timestamp":"2018. május. 16. 11:23","title":"Klórgázt vetettek be februárban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1cb3d03-783e-441a-b195-c95ef454e53e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pedagógusszakszervezet szerint arcpirító, az egészségügyi érdekképviselet szerint igazságtalan, hogy a tárcánál, amelyhez a két terület tartozik, több mint 4 milliárd forintot osztottak szét az uniós támogatások sikeres lehívásáért.","shortLead":"A pedagógusszakszervezet szerint arcpirító, az egészségügyi érdekképviselet szerint igazságtalan, hogy a tárcánál...","id":"20180516_emmi_celjuttatas_pedagogusok_apolok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1cb3d03-783e-441a-b195-c95ef454e53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fa469f6-c0e4-4223-82c3-2d9d57f7cdeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_emmi_celjuttatas_pedagogusok_apolok","timestamp":"2018. május. 16. 21:51","title":"Kibuktak az ápolók és a pedagógusok a milliós Emmi-bónuszokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]