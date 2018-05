Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","shortLead":"Az alap fordulatszámtól rendelkezésre álló hatalmas nyomaték megteszi a hatását.","id":"20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a12902d-5224-4f96-a6b6-6cbdf6778067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2828f7c-349f-4ea5-8868-b1786a4a7097","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_video_tesla_model_x_suv_boeing_repulogep_elektromos_auto_villanyauto_rekord","timestamp":"2018. május. 16. 13:24","title":"Videó: így húz el egy Tesla egy gigantikus Boeing repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","shortLead":"Összesen 375 berendezést rendelhetnek, valamint opcionálisan még 110-et, 4,7 milliárd forintért.\r

","id":"20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4e16d90-2a45-4f4f-acca-baa8fa4528a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2dc5-0db6-48c2-987c-50aa16a2c08a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_tobb_szaz_uj_jegyautomatat_iger_jovo_nyarra_a_mav_start","timestamp":"2018. május. 16. 08:10","title":"Több száz új jegyautomatát ígér jövő nyárra a MÁV-Start","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. ","shortLead":"Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya dél-nyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus...","id":"20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d318154-bb0d-4d8e-a43f-3c15be2eee57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e05f6ca-0915-4eb9-8e1f-71811d2ddcb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_afrika_repedes_toresvonal_kenya_nairobi_narok_szeizmikus_tevekenyseg_lemeztektonika","timestamp":"2018. május. 17. 08:03","title":"Szó szerint ketté fog törni Afrika, ez most már egyre biztosabb – talán jó hír, hogy azért még nem holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Miért érzünk késztetést nehéz, kihívást jelentő vagy egyenesen fájdalmas dolgok megtételére? Dan Ariely pszichológus egy megérintő történettel mutat rá, miért segítünk akkor is, ha fáj - és mi köze mindennek a motivációhoz.","shortLead":"Miért érzünk késztetést nehéz, kihívást jelentő vagy egyenesen fájdalmas dolgok megtételére? Dan Ariely pszichológus...","id":"20180515_dan_ariely_Miert_teszunk_neha_fajdalmas_dolgokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad8311f3-455a-46e0-88d6-6995ac08452f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180515_dan_ariely_Miert_teszunk_neha_fajdalmas_dolgokat","timestamp":"2018. május. 15. 13:15","title":"Miért teszünk néha fájdalmas dolgokat? Ez a szívfacsaró történet segít megérteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","shortLead":"Küzdelemre kell számítani, de így sem teljesen esélytelen megtámadni a már lezárt NAV-határozatot.","id":"20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad34dede-7e94-4b6b-a568-5fc970fcaff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ecc1b2-8b59-4f5d-a6e6-79bde09441ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Hihetetlen_hiba_miatt_probalkozhat_ujra_a_birosagon_az_akit_megbuntetett_a_NAV","timestamp":"2018. május. 15. 12:03","title":"Hihetetlen hiba miatt próbálkozhat újra a bíróságon az, akit megbüntetett a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyát még április végén mentették egy autóból a hortobágyi vásártéren. A helyi madárkórház munkatársainak sikerült stabilizálniuk az állapotát, talpra állították, itatták, de enni sajnos nem tudott, és folyamatosan hányt.","shortLead":"A kutyát még április végén mentették egy autóból a hortobágyi vásártéren. A helyi madárkórház munkatársainak sikerült...","id":"20180516_egy_het_utan_elpusztult_a_felforrosodott_autobol_kimentett_kutya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad84d134-c2f1-4939-be06-79bc6225bc91","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_egy_het_utan_elpusztult_a_felforrosodott_autobol_kimentett_kutya","timestamp":"2018. május. 16. 11:50","title":"Egy hét után elpusztult a felforrósodott autóból kimentett kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","shortLead":"Az amerikai közlekedésbiztonsgi hatóság új szabályozást vezetne be, hogy az emberi feledékenység ne követeljen életeket.","id":"20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc143a5-d778-46b3-8731-61730a862ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d906f5-c840-414b-a935-d6c700737a5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_kulcs_nelkuli_inditas_baleset_halal_szenmonoxid_mergezes","timestamp":"2018. május. 16. 06:41","title":"Ez lehet az egyik legveszélyesebb autós fejlesztés: már 28 embert ölt meg, és ki tudja, még mennyit fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696cbbb8-0c22-456c-988e-180d72f658d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héten belül eldől, hogyan tovább.","shortLead":"Egy héten belül eldől, hogyan tovább.","id":"20180516_Belengette_a_Jobbik_szakadasat_Toroczkai_Laszlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=696cbbb8-0c22-456c-988e-180d72f658d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc175-759f-450b-8344-cef1579d575f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Belengette_a_Jobbik_szakadasat_Toroczkai_Laszlo","timestamp":"2018. május. 16. 12:39","title":"Belengette a Jobbik szakadását Toroczkai László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]