[{"available":true,"c_guid":"b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ túloldalán kénytelenek várakozni. A Fidesz szerint az Európa Tanács szakértői be akarják engedni a migránsokat.","shortLead":"Az Európa Tanács szakértői bizottsága egyebek mellett azt kifogásolta, hogy kevés a férőhely a zónákban, sokan a határ...","id":"20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b70ee409-39d2-4dac-b88f-479d35570b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"656dd710-f596-4cda-9ea7-62b0fbf2ec30","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_europa_tanacs_bortonszeruek_a_magyar_tranzitzonak","timestamp":"2018. május. 15. 20:45","title":"Európa Tanács: Börtönszerűek a magyar tranzitzónák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta a körmét.","shortLead":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta...","id":"20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367aa219-1a7a-48b5-82d7-5b6dad691ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","timestamp":"2018. május. 16. 14:35","title":"Megszólalt a szurikátát földhöz vágó gyerek apja, árnyalta a történetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi vírus helyett magát az emberi szervezetet célozza meg.","shortLead":"A megfázás lehetséges gyógymódját találták meg brit kutatók, akiknek \"kissé radikális\" módszere a náthát okozó megannyi...","id":"20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28725d9c-0c58-4a01-a47f-d3fe92099127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac1c35-daba-40f1-8b8b-67268a9aa6b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180516_natha_megfazas_gyogymod_gyogyitas_gyogyszer","timestamp":"2018. május. 16. 06:03","title":"Megtalálták a csodagyógyszert a megfázásra? Kissé radikális, de úgy tűnik, működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","shortLead":"Az ötödikes fiú bottal ingerelte az állatot, amely ezután harapta őt meg. ","id":"20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe24970-de90-48ca-8e6c-72653c87bb9b","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Kiderult_mibe_halt_bele_a_kecskemeti_vemhes_szurikata","timestamp":"2018. május. 16. 09:01","title":"Kiderült, mibe halt bele a kecskeméti vemhes szurikáta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint szavait a szakvélemények is alátámasztják. ","shortLead":"Nagy István szerint szavait a szakvélemények is alátámasztják. ","id":"20180515_Hogy_kerul_a_migrans_felvagottas_szendvicse_Heves_megyebe__szembesitettek_a_miniszterjeloltet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f60b83-81ef-4dc4-8d7e-6dd3beb24e44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Hogy_kerul_a_migrans_felvagottas_szendvicse_Heves_megyebe__szembesitettek_a_miniszterjeloltet","timestamp":"2018. május. 15. 18:33","title":"Hogy kerül a migráns felvágottas szendvicse Heves megyébe? – a leendő miniszter kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","shortLead":"Steve Bannon korábbi elnöki főstratéga is előadást tart május 23-ai \"Európa jövője\" címmel rendezett konferencián. ","id":"20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51e6c79d-2be0-4c3f-b451-ebfd6bc4c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c759def6-a3ac-4a91-8e5c-7e8fce8dd66f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Budapestre_jon_Trump_egykori_fotanacsadoja","timestamp":"2018. május. 16. 05:06","title":"Budapestre jön Trump egykori főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d01cbd7-6f9b-4536-b50c-fb2fc691a448","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Sisapangma csúcsára indult hegymászó örül, hogy egyáltalán élve lejutottak a hegyről, annyira rossz idő van. Varga Csaba még próbálkozik, elérte a Kancsendzönga négyes táborát.","shortLead":"A Sisapangma csúcsára indult hegymászó örül, hogy egyáltalán élve lejutottak a hegyről, annyira rossz idő van. Varga...","id":"20180515_Nem_sikerult_a_csucstamadas_Klein_Davidnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d01cbd7-6f9b-4536-b50c-fb2fc691a448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"985fab08-01b9-4af3-a133-02646811081f","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Nem_sikerult_a_csucstamadas_Klein_Davidnak","timestamp":"2018. május. 15. 19:09","title":"Nem sikerült a csúcstámadás Klein Dávidnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. Az Index két forrásból is úgy értesült, hogy Szijjártó május végén Washingtonba utazik.","shortLead":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. Az Index két...","id":"20180517_Majus_vegen_valora_valhat_Szijjarto_Peter_regi_alma","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32829e61-8542-4620-9c3b-05973804a27e","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Majus_vegen_valora_valhat_Szijjarto_Peter_regi_alma","timestamp":"2018. május. 17. 16:28","title":"Május végén valóra válhat Szijjártó Péter régi álma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]