[{"available":true,"c_guid":"97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","shortLead":"Nincs pénz elköltözni a szülőktől, egyre később lesz a fiataloknak saját lakásuk.","id":"20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97169127-0694-4ec5-94ff-8bcb14aa608a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c7099c-596d-4797-a218-e98a2e597907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_27_eves_is_elmult_az_atlagos_magyar_amikor_elkoltozik_a_mamahotelbol","timestamp":"2018. május. 15. 13:10","title":"27 éves is elmúlt az átlagos magyar, amikor elköltözik a mamahotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Megint nő a benzin ára, és nem is kevéssel. ","shortLead":"Megint nő a benzin ára, és nem is kevéssel. ","id":"20180515_Ha_meg_nem_tankolt_ma_feltetlenul_tegye_meg_szerdatol_ujabb_emeles_jon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d48c91-e23c-4196-b3f4-99eb214d7222","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180515_Ha_meg_nem_tankolt_ma_feltetlenul_tegye_meg_szerdatol_ujabb_emeles_jon","timestamp":"2018. május. 15. 16:38","title":"Ha még nem tankolt, ma feltétlenül tegye meg, szerdától újabb emelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése miatt lehet, hogy az online kereskedők is emelnek az áraikon.","shortLead":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése...","id":"20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4fde61-e711-4780-a143-3e173e30314d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2018. május. 15. 19:20","title":"Árat emel szerdától a posta, drágább lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni a VIII. kerület polgármesteri posztjától. Az ellenzék baloldali pártjai az áprilisi pofonból tanulva összefogtak, és beálltak egy civil jelölt mögé. Választottjuknak, Győri Péternek nehéz dolga lesz, de ő optimista. Az neki már bőven elég, ha jelöltségével megtanulják azt a pártok, hogy együtt kell dolgozniuk.","shortLead":"Kocsis Mátét elszólította az országos politika, így a Fidesz frakcióvezetőjévé előlépett politikus kénytelen megválni...","id":"20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413fcc8d-b99b-4d34-80f7-4a021d03bc41","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Gyori_Peter_Jozsefvaros_Kocsis_Mate","timestamp":"2018. május. 17. 06:30","title":"Kocsis Máté helyére pályázik, de országos üzenetet küldene a \"józsefvárosi Márki-Zay\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igényeseknek kínál egyedi ételt egy New York-i étterem, ráadásul a beszámolók szerint azok is megkóstolhatják, akik nem engedhetnek meg maguknak borsos éttermi számlát.","shortLead":"Igényeseknek kínál egyedi ételt egy New York-i étterem, ráadásul a beszámolók szerint azok is megkóstolhatják, akik nem...","id":"20180516_itt_az_igenyesek_gyorskajaja_a_24_karatos_csirkeszarny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8edaf07f-9ecc-4f3d-9547-5c6384ddaa31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ba7813-294d-4934-9710-8fc999179ee5","keywords":null,"link":"/elet/20180516_itt_az_igenyesek_gyorskajaja_a_24_karatos_csirkeszarny","timestamp":"2018. május. 16. 09:23","title":"Itt az igényesek gyorskajája, a 24 karátos csirkeszárny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4ae89-737c-4fb8-88b2-4c35256c22ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sophia Hadjipanteli modell büszke családi örökségére, a dús, összenőtt, kusza szemöldökére. Beszéljünk a szőrről. ","shortLead":"Sophia Hadjipanteli modell büszke családi örökségére, a dús, összenőtt, kusza szemöldökére. Beszéljünk a szőrről. ","id":"20180516_Felejtsuk_mar_el_hogy_ronda_az_osszenott_szemoldok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c4ae89-737c-4fb8-88b2-4c35256c22ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26f51d3-7117-479e-aa3d-42f06828701c","keywords":null,"link":"/elet/20180516_Felejtsuk_mar_el_hogy_ronda_az_osszenott_szemoldok","timestamp":"2018. május. 16. 16:50","title":"Felejtsük már el, hogy ronda az összenőtt szemöldök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről szóló megállapodást, különben a magyar–amerikai elitegyetem feladja a várakozást, és Budapestről Bécsbe költözik. A tavaly szigorított törvény feltételeinek is megfelel ugyan az intézmény, de a Külügyminisztérium szerint a CEU esetén alapos vizsgálatra van szükség, így az aláírás ideje még nem jött el.","shortLead":"Szűk másfél hónap maradt arra, hogy a magyar kormány aláírja New York állam képviselőjével a CEU további működéséről...","id":"20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f4e87f-72b4-4218-b4a0-0211ab4a6b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3368ca-48dc-4776-9022-adb0351f2942","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_ujabb_ketharmad_haragjatol_tart_a_CEU","timestamp":"2018. május. 15. 17:57","title":"Cinikus módon seprűzheti ki a kormány a CEU-t Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e1bb70-8501-4909-85e6-bec3bf1d2dce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Somogy Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádol egy férfit, élettársát és annak két fiát, valamint az élettárs édesanyját, akik három éven át palántázták, porciózták és árulták a marihuánát.","shortLead":"A Somogy Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádol...","id":"20180517_Lebukott_a_marihuanatermeszto_csaladi_vallalkozas__csaknem_20_millio_forintot_szedtek_ossze","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e1bb70-8501-4909-85e6-bec3bf1d2dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c3f28d-afb8-4a97-ab75-f701a8492893","keywords":null,"link":"/kkv/20180517_Lebukott_a_marihuanatermeszto_csaladi_vallalkozas__csaknem_20_millio_forintot_szedtek_ossze","timestamp":"2018. május. 17. 09:19","title":"Lebukott a marihuánatermesztő családi vállalkozás - csaknem 20 millió forintot szedtek össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]