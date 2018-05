Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják. Ha felmerül a jogsértés gyanúja, versenyfelügyeleti eljárást indítanak az ügyben.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal megvizsgálja a 444.hu olvasójának levelét, amelyben egy akciós gurulós táska árát vitatják...","id":"20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76e81a9b-8392-4087-baad-1345400cdd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c17da7-1508-4990-9647-53c7689f745f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_a_spar_akcios_taskajat_mashol_eredeti_aron_olcsobban_adjak","timestamp":"2018. május. 15. 16:00","title":"A Spar akciós táskáját máshol eredeti áron olcsóbban adják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése miatt lehet, hogy az online kereskedők is emelnek az áraikon.","shortLead":"A csomagküldés valószínűleg folyamatosan drágulni fog az online kereskedelem növekedése miatt. A posta újabb díjemelése...","id":"20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4fde61-e711-4780-a143-3e173e30314d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_arat_emel_szerdatol_a_posta_dragabb_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2018. május. 15. 19:20","title":"Árat emel szerdától a posta, drágább lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet tippelni. ","shortLead":"Ha esetleg túl könnyűnek tűnik a kérdés, akkor a két járműtípus közötti mennyiségbeli különbséget is meg lehet...","id":"20180515_bkv_autobusz_trolibusz_budapest_kozlekedes_50_ev_szuletesnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8560d43c-d507-454f-b357-8ad5693f0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e67b5-3d20-4c54-914f-54f0720a9322","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_bkv_autobusz_trolibusz_budapest_kozlekedes_50_ev_szuletesnap","timestamp":"2018. május. 15. 13:25","title":"Tippeljen: autóbuszból vagy troliból van több Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd046809-2434-40ad-8067-01a1e8f37c40","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A férfiak a családi konfliktusokat nehezebben viselik, mint a nők.","shortLead":"A férfiak a családi konfliktusokat nehezebben viselik, mint a nők.","id":"20180515_Tevhit_ami_megneheziti_az_elvalt_apak_dolgat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd046809-2434-40ad-8067-01a1e8f37c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade50d19-116b-4537-8c28-34aaaa8c3518","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180515_Tevhit_ami_megneheziti_az_elvalt_apak_dolgat","timestamp":"2018. május. 15. 12:15","title":"Tévhit, ami megnehezíti az elvált apák dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem kötelező, csak ajánlott cascót pedig a gépjárművek alig egyötödére kötötték meg, noha e díjának a sokszorosát lehet bukni egy súlyosabb közúti balesetben. ","shortLead":"Több mint 86 ezer – gondolná, hogy ennyi autó nem rendelkezett a törvényben kötelezően előírt biztosítással? A nem...","id":"20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12bb5e41-6ded-496d-a372-70e07b019159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab11d2ff-37b6-4e7c-b1f6-755c55f9b322","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180514_Nem_is_gondolna_mennyit_bukhat_ha_biztositas_nelkul_autozik","timestamp":"2018. május. 15. 11:30","title":"Nem is gondolná, mennyit bukhat, ha biztosítás nélkül autózik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.","shortLead":"Sztárparádé lesz Steven Soderbergh Panama-iratokról szóló új filmjében – osztotta meg értesülését a The Hollywood...","id":"20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b120ea2-70bc-41ea-9944-2e5164f82887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f839efdb-0e07-49bc-8a08-c3f746201c09","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Meryl_Streep_es_Gary_Oldman_is_szerepel_Soderbergh_uj_filmjeben","timestamp":"2018. május. 15. 11:45","title":"Meryl Streep és Gary Oldman is szerepel Soderbergh új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán popzene.","shortLead":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán...","id":"20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae7edfa-bbd1-461e-b0ef-e0fb7c589045","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Ha a popkultúra a Roxfort, ő Dumbledore professzor – ma 70 éves Brian Eno","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fennállása óta először osztotta meg a nyilvánossággal a Facebook, mennyi olyan posztot, illetve valótlan profilt távolítanak időnként az oldalról, amelyek sértők a cég szabályzatára nézve. Döbbenetes számadatok következnek, pedig csupán néhány hónapnyi takarítómunkáról van szó.","shortLead":"Fennállása óta először osztotta meg a nyilvánossággal a Facebook, mennyi olyan posztot, illetve valótlan profilt...","id":"20180517_facebook_kamu_profil_torlese_gyuloletbeszed_terrorizmus_propaganda_spam_hamis_facebook_profil","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42b0c3d8-bb19-4812-8fc8-b35c0fd95f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df76246-dec7-4fb7-87a9-6f02f24f9dd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_facebook_kamu_profil_torlese_gyuloletbeszed_terrorizmus_propaganda_spam_hamis_facebook_profil","timestamp":"2018. május. 17. 07:02","title":"583 000 000 felhasználót törölt le a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]