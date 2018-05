Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","shortLead":"Belehúzott az Oppo, okostelefonjainak több modellváltozatáról is érkezett hír.","id":"20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aee43af-ec1a-4cd6-a7b0-40098e52f451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"839f344b-0796-4996-a34b-2a6d464a97d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_oppof7youth_okostelefon_szelfirajongoknak","timestamp":"2018. május. 16. 19:00","title":"Fiatalok, szelfiimádók: készített nektek egy telefont az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela Merkel és Vlagyimir Putyin. A találkozó aligha lehetett túl jó hangulatú, a német kancellár ugyanis bírálta az orosz elnököt: a berlini vendég szerint nem érvényesül Oroszországban a sajtó- ás kulturális szabadság, s Moszkva még mindig beleavatkozik a kelet-ukrajnai válságba. Ukrajna ügyében azért sikerült némi előrelépést elérni.","shortLead":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela...","id":"20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493582a3-1bda-4c2e-92b7-fdae2a2af6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","timestamp":"2018. május. 18. 16:59","title":"Nem volt túl baráti Merkel és Putyin találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","shortLead":"Április 21-e óta kínáltak magyarországi tartózkodási engedélyt a Direkt36 oknyomozó portál információi szerint. ","id":"20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5415b70-aaa6-461f-8309-88d0043becda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4595a99a-962e-4d1c-a24f-3afa93b7776b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Amint_a_sajto_irni_kezdett_roluk_letorolte_reklamjait_az_uj_letelepedesi_programot_hirdeto_kinai_ceg","timestamp":"2018. május. 17. 15:49","title":"Amint a sajtó írni kezdett róla, letörölte reklámjait az új letelepedési programot hirdető kínai cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","shortLead":"A 48 éves magyar nő halálához vezető robbanást már szándékos emberölésként kezeli a rendőrség.","id":"20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e70158-6ec3-40ec-8af0-7427d62d024c","keywords":null,"link":"/vilag/20180517_Ujabb_reszletek_derultek_ki_a_kaliforniai_robbantasban_meghalt_magyar_norok","timestamp":"2018. május. 17. 13:49","title":"Lakhelyén és a munkában is népszerű volt a kaliforniai robbantásban meghalt magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházának átadásán, május 27-én figyelhetik meg először a látogatók – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató csütörtökön az MTI-t.","shortLead":"Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer...","id":"20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965089c-9d35-405a-804f-d37a74c28cdd","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Azsiai_elefantok_erkeztek_a_Szegedi_Vadasparkba","timestamp":"2018. május. 17. 15:04","title":"Ázsiai elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig politikai pályafutása során, mint Orbán Viktor.","shortLead":"Hosszú cikket közöl a brit Financial Times a szerb elnökről, Aleksandar Vucicról, aki hasonló kanyarokat írt le eddig...","id":"20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40226357-627b-4d84-9f7a-ef3d40ff0a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa0a5f4-fc51-46c7-a21b-66616271ba2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Szerb_kollegaja_szerint_baromsag_hogy_Orbanra_hasonlit","timestamp":"2018. május. 17. 11:43","title":"Szerb kollégája szerint baromság, hogy Orbánra hasonlít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt az amerikai védelmi minisztériummal gyilkos drónok fejlesztésében.","shortLead":"A Google munkatársainak többsége petícióban kérte a vállalatvezetéstől, hogy a továbbiakban ne működjön együtt...","id":"20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e6ecae-8f23-49d0-9f12-f19954fd91fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6f5c6d-3309-4441-9258-51857e0f770d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_google_pentagon_peticio_project_maven_alairas_felmondasok_eff_gyilkos_dron","timestamp":"2018. május. 17. 06:03","title":"4000+ Google-munkatárs írt alá egy petíciót, többen már fel is mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni.","shortLead":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott...","id":"20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b570e0-b3be-417c-a44f-74792d801161","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","timestamp":"2018. május. 18. 12:21","title":"Bősz Anett kilép, megszűnhet a Párbeszéd frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]