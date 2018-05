Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta a körmét.","shortLead":"Az apa azt mondja, a fiú nem bottal piszkálta a szurikátát, és ijedtében csapta földhöz az állatot, miután az átharapta...","id":"20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367aa219-1a7a-48b5-82d7-5b6dad691ad0","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Megszolalt_a_szurikatat_foldhoz_vago_gyerek_apja","timestamp":"2018. május. 16. 14:35","title":"Megszólalt a szurikátát földhöz vágó gyerek apja, árnyalta a történetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34693e3e-635f-4ece-8062-68056aa99f04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levédették Mészáros sportruházati márkájának nevét, és alig hittük el, mi az.","shortLead":"Levédették Mészáros sportruházati márkájának nevét, és alig hittük el, mi az.","id":"20180516_Meszaros_Lorincnek_is_van_humora_csak_nem_mindenki_erti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34693e3e-635f-4ece-8062-68056aa99f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0545ae8-adb9-4dd3-b1c8-639519691ccd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Meszaros_Lorincnek_is_van_humora_csak_nem_mindenki_erti","timestamp":"2018. május. 16. 15:35","title":"Mészáros Lőrincnek is van humora, csak nem mindenki érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Számuk majdnem megduplázódott tavaly, de ez is kevés.","shortLead":"Számuk majdnem megduplázódott tavaly, de ez is kevés.","id":"20180516_Tart_karokkal_varja_a_kormany_a_vendegmunkasokat_csak_nem_jonnek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f01019e-1a71-4882-a89d-f8a0e61b0fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df99451-afae-4e65-b4e3-35cf27edcb9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Tart_karokkal_varja_a_kormany_a_vendegmunkasokat_csak_nem_jonnek","timestamp":"2018. május. 16. 12:17","title":"Tárt karokkal várja a kormány a vendégmunkásokat, csak nem jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","shortLead":"Nagy tanulságokra jött rá 8 év alatt.","id":"20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a7619f2-9af5-4250-94c3-01e549e3e692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c33856-50a0-402f-ad67-8f38a946db67","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Ime_Balog_Zoltan_utolso_miniszterkent_elmondott_beszede","timestamp":"2018. május. 17. 13:45","title":"Íme Balog Zoltán utolsó, miniszterként elmondott beszéde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beb6fd78-a901-4763-bc81-0bd91c37fa0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha minden igaz, rövidesen sor kerül egy találkozóra Trump külügyminisztere és Szijjártó Péter között. 