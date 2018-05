Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","shortLead":"Azok is kaptak levelet, akik nem adták meg címüket kapcsolattartás céljából a kormánynak.","id":"20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=184616a5-72bd-4c68-85f2-3b8dfcec5869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7799d745-e891-459e-93d2-707015d76998","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Olyannak_is_koszonetet_mondott_Orban_aki_a_rendszer_hibaja_miatt_nem_is_tudott_szavazni","timestamp":"2018. május. 17. 16:47","title":"Olyannak is köszönetet mondott Orbán, aki a rendszer hibája miatt nem is tudott szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Gates magyarázta el neki.","shortLead":"Bill Gates magyarázta el neki.","id":"20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a2fac8-a2bf-47b0-938c-3d2489166a12","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Donald_Trumpnak_fogalma_sincs_mi_a_kulonbseg_a_HIV_es_a_HPV_kozott","timestamp":"2018. május. 18. 08:30","title":"Donald Trumpnak fogalma sincs, mi a különbség a HIV és a HPV között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A lakástakarékok, bár hasonlónak tűnnek, egyes jellemzőikben lényeges eltérések lehetnek. Ilyen például a futamidő, a betéti kamat, a szerződéses összeg, a lakáskölcsön kondíciói, vagy éppen az elérhető akciók és kedvezmények. Mutatjuk, mire kell figyelni a választásnál.","shortLead":"A lakástakarékok, bár hasonlónak tűnnek, egyes jellemzőikben lényeges eltérések lehetnek. Ilyen például a futamidő...","id":"20180517_Nem_tud_valasztani_a_lakastakarekok_kozul_a_bonyolult_feltetelrendszer_miatt_Segitunk_a_dontesben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d372497f-10f2-4388-8627-8851f5a66e30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Nem_tud_valasztani_a_lakastakarekok_kozul_a_bonyolult_feltetelrendszer_miatt_Segitunk_a_dontesben","timestamp":"2018. május. 17. 14:57","title":"Nem tud választani a lakástakarékok közül a bonyolult feltételrendszer miatt? Segítünk a döntésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi esküvő után nem csak az egész élete, a vezetékneve is megváltozik.","shortLead":"A királyi esküvő után nem csak az egész élete, a vezetékneve is megváltozik.","id":"20180517_Ez_lesz_Meghan_Markle_neve_az_eskuvo_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2a1af8c-cbf1-42ce-9106-22ec5a1ba562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959e4e05-8713-418a-8bfb-a806dfa07389","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Ez_lesz_Meghan_Markle_neve_az_eskuvo_utan","timestamp":"2018. május. 17. 16:08","title":"Ez lesz Meghan Markle neve az esküvő után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben kiderült, az MSZP már lemondott elnöke megrövidítette saját pártját évi 60 millió forinttal. Nem várt fordulatokat hozott a péntek.","shortLead":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben...","id":"20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe066d-04fb-4cc7-aaa8-f8c322a372a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","timestamp":"2018. május. 18. 18:37","title":"Ilyen harakirit régen láttunk a baloldalon. De ki mozgatja a szálakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09676c88-ff09-4f4c-b9b3-f44301b6de6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szomszédok teleregény is lesz?","shortLead":"Szomszédok teleregény is lesz?","id":"20180519_malaclakotelep_Kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09676c88-ff09-4f4c-b9b3-f44301b6de6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd60233f-a62d-49bd-9a98-8792c5268f8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_malaclakotelep_Kina","timestamp":"2018. május. 19. 09:16","title":"30 ezer malacnak építettek emeletes panelházakat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f64bdc2-dd2a-4978-9dff-689f1d2d1e4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csupán 0,08 grammos RoboFly-t propellerek helyett szárnyak emelik a magasba, az áramellátást pedig a rászerelt napelemekkel oldja meg.","shortLead":"A csupán 0,08 grammos RoboFly-t propellerek helyett szárnyak emelik a magasba, az áramellátást pedig a rászerelt...","id":"20180519_robofly_dron_robotbogar_napelemes_dron_washingtoni_egyetem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f64bdc2-dd2a-4978-9dff-689f1d2d1e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffa0f17-1793-45a2-b243-34122d9dacd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180519_robofly_dron_robotbogar_napelemes_dron_washingtoni_egyetem","timestamp":"2018. május. 19. 10:13","title":"Megépítették a világ legkisebb drónját, rajta miniatűr napelemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb4c6e0-c7ff-4ddf-8258-b4d09b756ff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több száz új munkavállalót várnak Magyarország legnagyobb raktárépületébe, melyet az Auchan építtet az Üllői úton. A raktár az országos házhozszállítás mellett az francia multi teljes portfóliójának logisztikai hátterbázisául szolgál majd.","shortLead":"Több száz új munkavállalót várnak Magyarország legnagyobb raktárépületébe, melyet az Auchan építtet az Üllői úton...","id":"20180518_Csocso_es_teveszobat_kapnak_az_Auchan_dolgozoi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb4c6e0-c7ff-4ddf-8258-b4d09b756ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edbac6-b7b0-4d86-8816-6f3c9feec924","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Csocso_es_teveszobat_kapnak_az_Auchan_dolgozoi","timestamp":"2018. május. 18. 11:41","title":"Csocsó- és tévészobát kapnak az Auchan dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]