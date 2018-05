Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6f9e11f-ed48-435c-8398-7d409b3f88d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Májustól egyszerűbb a locsolási vízóra felszerelése a Fővárosi Vízművek ügyfeleinek.","shortLead":"Májustól egyszerűbb a locsolási vízóra felszerelése a Fővárosi Vízművek ügyfeleinek.","id":"20180519_Van_egy_jo_hirunk_azoknak_a_budapestieknek_akik_locsolnak_a_kertjuket_a_kanikulaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6f9e11f-ed48-435c-8398-7d409b3f88d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660f0c8-ceb1-4b9b-9629-b649c6aeec92","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_Van_egy_jo_hirunk_azoknak_a_budapestieknek_akik_locsolnak_a_kertjuket_a_kanikulaban","timestamp":"2018. május. 19. 13:36","title":"Van egy jó hírünk azoknak a budapestieknek, akik locsolnák a kertjüket a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben kiderült, az MSZP már lemondott elnöke megrövidítette saját pártját évi 60 millió forinttal. Nem várt fordulatokat hozott a péntek.","shortLead":"Bősz Anett liberális politikus kilépett a Párbeszéd frakciójából, ami így a megszűnés határára sodródott. Közben...","id":"20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359e9b7a-8461-4581-8571-ceaccfd6ec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3fe066d-04fb-4cc7-aaa8-f8c322a372a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ilyen_harakirit_regen_lattunk_a_baloldalon_de_ki_mozgatja_a_szalakat","timestamp":"2018. május. 18. 18:37","title":"Ilyen harakirit régen láttunk a baloldalon. De ki mozgatja a szálakat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is cserélni kell.","shortLead":"Megszaladtak a felújítás költségei, mert menet közben derült ki, hogy az elektromos hálózatot meg a szigetelést is...","id":"20180518_900_millio_ybl_vizhaz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d335aa8-42b6-4f9c-af90-5e4975d18dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdef75fb-b596-4722-b9a3-ae6b0367870d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_900_millio_ybl_vizhaz","timestamp":"2018. május. 18. 21:40","title":"\"Kicsit\", úgy 300 millióval megdrágult a jegybanki alapítványok új épületének felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az üldözés utáni balesetkor még életben volt. ","shortLead":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak...","id":"20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8337e-944e-4ad7-ac7b-8f7fd21a9348","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","timestamp":"2018. május. 18. 10:41","title":"Meghalt egy kislány, miután a belga rendőrök üldözni kezdtek egy migránsokkal teli teherautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet a szövetségesüknek.","shortLead":"Molnár Gyula még a választások előtt egyezett meg az elnökséget megkerülve a Liberálisokkal, hogy ennyit fizet...","id":"20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee55c4-76f6-456e-b391-b3896addf24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2831472c-09c2-4ee6-8df2-1cbbcf95bb64","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Az_MSZP_elnoke_60_millioval_segiti_Fodor_Gabor_partjat","timestamp":"2018. május. 18. 07:44","title":"Az MSZP elnöke 60 millióval segíti Fodor Gábor pártját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült egy nemzetközi felmérés a világ tíz országában 5000, minimum egymillió dolláros vagyonnal rendelkező személyről.","shortLead":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült...","id":"20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2215b301-f8f4-49ae-90eb-4b89cdd01142","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"A pénz a hosszú élet titka? A svájci milliomosok száz évig élhetnek, élnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megelőző évhez hasonlóan tavaly is háromszorosára tudta növelni bevételeit Mészáros Lőrinc három gyermekének magasépítő cége, a Fejér-B.Á.L. Kft. A felcsúti cég 750 millió forint osztalékot fizetett.","shortLead":"A megelőző évhez hasonlóan tavaly is háromszorosára tudta növelni bevételeit Mészáros Lőrinc három gyermekének...","id":"20180518_A_papa_nyomaban_Meszaros_harom_gyerekenek_cege_ismet_megharomszorozta_beveteleit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c98b919-a9a3-4487-ab90-5e3f779e744e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c65873-6be2-4842-bc4f-c6a9210c5249","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_A_papa_nyomaban_Meszaros_harom_gyerekenek_cege_ismet_megharomszorozta_beveteleit","timestamp":"2018. május. 18. 16:38","title":"A papa nyomában: Mészáros három gyerekének cége ismét megháromszorozta bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mélyen sérti Magyarországot és polgárait Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnökének az Open Society Foundation, Nyílt Társadalom Alapítvány Budapestről Berlinbe költözéséről tett nyilvános állásfoglalása Orbán szerint.","shortLead":"Mélyen sérti Magyarországot és polgárait Ronald S. Lauder, a Zsidó Világkongresszus elnökének az Open Society...","id":"20180518_Orban_uzent_tisztelet_var_el_a_Zsido_Vilagkongresszustol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=143e9c56-c5da-4d9f-ba69-fb49edd83916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa2b685-01a3-43b6-81a1-f7db1fbee092","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Orban_uzent_tisztelet_var_el_a_Zsido_Vilagkongresszustol","timestamp":"2018. május. 18. 10:15","title":"Orbán üzent: tiszteletet vár el a Zsidó Világkongresszustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]