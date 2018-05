Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Európában a magyar gyerekeknek a legrosszabb a fogazata az európai fogorvosok szövetségének adatai szerint. ","shortLead":"Európában a magyar gyerekeknek a legrosszabb a fogazata az európai fogorvosok szövetségének adatai szerint. ","id":"20180518_Katasztrofalis_allapotban_vannak_a_magyar_gyerekek_fogai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6c49aba-c778-4f04-b4a2-eae4767881fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2769debc-aaeb-4375-81b2-241037c1d991","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Katasztrofalis_allapotban_vannak_a_magyar_gyerekek_fogai","timestamp":"2018. május. 18. 05:01","title":"Katasztrofális állapotban vannak a magyar gyerekek fogai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a PSA által nemrégiben felvásárolt márka sportos kisautója.","shortLead":"Hamarosan megérkezik a kereskedésekbe a PSA által nemrégiben felvásárolt márka sportos kisautója.","id":"20180518_opel_corsa_gsi_opc_suzuki_swift_sport_kisauto_insignia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e24de84-a282-437c-a5ba-3315463daf0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1c2fb7-bbdb-4769-be28-bda4a4d99dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_opel_corsa_gsi_opc_suzuki_swift_sport_kisauto_insignia","timestamp":"2018. május. 18. 09:31","title":"Kis méregzsák: itt az új Opel Corsa GSi, a Suzuki Swift Sport ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6067306c-6b9f-4f86-92fd-168cdf5e0d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elegük van egy angol kocsma tulajdonosainak Harry herceg esküvőjéből, azt is megbüntetik, aki szóba hozza.","shortLead":"Elegük van egy angol kocsma tulajdonosainak Harry herceg esküvőjéből, azt is megbüntetik, aki szóba hozza.","id":"20180518_Eskuvomentes_zonat_hirdetett_egy_angol_kocsma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6067306c-6b9f-4f86-92fd-168cdf5e0d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02df0a1b-a185-43d6-bf12-6c189334b98e","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Eskuvomentes_zonat_hirdetett_egy_angol_kocsma","timestamp":"2018. május. 18. 17:14","title":"Esküvőmentes zónát hirdetett egy angol kocsma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808","c_author":"Balla István","category":"gazdasag","description":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","shortLead":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","id":"201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459addef-38b0-4e48-b758-e480fc261b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","timestamp":"2018. május. 19. 16:00","title":"Nehéz megmondani, mi az a coaching, de egyre nagyobb igény van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","shortLead":"A gyermekpszichológus is elmondta a véleményét az országot lázban tartó ügyről.","id":"20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59eaa830-4f28-4469-9672-d6763453de5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781ccc96-4943-4286-95ae-4283973e43ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szurikataugy_megszolalt_Vekerdy_Tamas","timestamp":"2018. május. 18. 11:30","title":"Szurikátaügy: megszólalt Vekerdy Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és családja, eladják-e azt.","shortLead":"Galambos Lajos visszakapta hatalmas rezidenciáját, miután lekerült róla a bűnügyi zár. Most arról dönt a zenész és...","id":"20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237eed05-63f0-4c9a-84d0-eba8492f086d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b014ab15-497c-4f9e-adcb-4acb0f2f8230","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Eladhatja_26_milliardos_birtokat_Lagzi_Lajcsi","timestamp":"2018. május. 18. 07:08","title":"Eladhatja 2,6 milliárdos birtokát Lagzi Lajcsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség. Megkérdeztük a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ezen a téren mit tapasztalnak. Az emberek egyre több élményre vágynak az állatkertekben, de olykor maguknak okozzák a legrosszabbakat. A szurikáta cuki, de vad, a lajhár olykor harap, de bepöccenhet egy alapvetően jámbor kecske is. Tanulságok és megfontolni valók vannak bőven a látogatók és az állatkert oldaláról is. ","shortLead":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség...","id":"20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984514e-317e-4e04-8d3b-4084d01916b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","timestamp":"2018. május. 18. 13:54","title":"Volt, aki még be is mászott a szurikátákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég legújabb jelentését a Napi.hu. \r

","shortLead":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég...","id":"20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002457aa-4f3d-48c9-849e-24cdd57678d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","timestamp":"2018. május. 19. 16:18","title":"A lengyel vendégmunkások kiszerettek Nagy-Britanniából, inkább ide mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]