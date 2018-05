Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","shortLead":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","id":"20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea1168-9adb-4c2a-ba61-896fbb5a1a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","timestamp":"2018. május. 18. 17:40","title":"Itt egy új Dacia Duster, ami csak a sógoroknak van, pedig nálunk is elkapkodnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek folyósítását, mert szabálytalanságokat tárt fel a közpénzfelhasználásban, de azóta a teleülés eleget tett közreműködési kötelezettségének.","shortLead":"Ismét kaphat támogatást Kiscsécs: az önkormányzatnak az Állami Számvevőszék április 20-án tiltotta meg az állami pénzek...","id":"20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c591c-d83f-4350-999a-0e5f0dd2c40e","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Ismet_kaphat_allami_penzt_a_kozseg_ahol_korabban_ordas_szabalytalansagot_tartak_fel","timestamp":"2018. május. 18. 08:52","title":"Ismét kaphat állami pénzt a község, ahol korábban ordas szabálytalanságot tártak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült egy nemzetközi felmérés a világ tíz országában 5000, minimum egymillió dolláros vagyonnal rendelkező személyről.","shortLead":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült...","id":"20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2215b301-f8f4-49ae-90eb-4b89cdd01142","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"A pénz a hosszú élet titka? A svájci milliomosok száz évig élhetnek, élnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180518_Elkoszont_Simicsko_Istvan_a_gyerekekkel_fotozkodas_alazatos_bajnoka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b9927dd-7296-41fd-bbe1-404d4f6b7c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e77682-ccbe-4707-a3c5-7fb9af0a3fc9","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Elkoszont_Simicsko_Istvan_a_gyerekekkel_fotozkodas_alazatos_bajnoka","timestamp":"2018. május. 18. 12:03","title":"Elköszönt Simicskó István, a gyerekekkel fotózkodás alázatos bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82fdb1c-5979-4d9f-9005-51f3993886f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Szociális Alap támogatásainak elosztásánál több olyan szempontot is tiszteletben kell tartani, amiről igyekszik tudomást sem venni a kormány.","shortLead":"Az Európai Szociális Alap támogatásainak elosztásánál több olyan szempontot is tiszteletben kell tartani, amiről...","id":"20180518_Itt_vannak_az_elso_reszletek_az_uj_EUbudzsebol_van_mitol_felnie_a_kormanynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c82fdb1c-5979-4d9f-9005-51f3993886f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809faee0-006b-4b18-b657-37e6d9f58e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Itt_vannak_az_elso_reszletek_az_uj_EUbudzsebol_van_mitol_felnie_a_kormanynak","timestamp":"2018. május. 18. 06:17","title":"Itt vannak az első részletek az új EU-büdzséből, van mitől félnie a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b63e20-a156-4670-a28e-50958bf08f2a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre közleményt adott ki.","shortLead":"Most már biztos, hogy Meghan Markle édesapja nem lesz ott a lánya esküvőjén. A mennyasszony néhány zűrös nap után végre...","id":"20180517_Eskuvore_keszul_megis_szomoru","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34b63e20-a156-4670-a28e-50958bf08f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80403aa-8cdd-4c68-b12d-3faadca217bb","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Eskuvore_keszul_megis_szomoru","timestamp":"2018. május. 17. 15:13","title":"Esküvőre készül, mégis szomorú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad19496-df31-4712-b3a4-ae6f176bb3ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Harry Herceg és Meghan Markle meghívottjai semmit sem bíztak a véletlenre. Érkeznek a vendégek a ceremóniára, mi pedig mutatjuk az eddigi legszebb szetteket. ","shortLead":"Harry Herceg és Meghan Markle meghívottjai semmit sem bíztak a véletlenre. Érkeznek a vendégek a ceremóniára, mi pedig...","id":"20180519_Eddig_ezek_voltak_a_legszebb_ruhak_a_hercegi_eskuvon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bad19496-df31-4712-b3a4-ae6f176bb3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263d006b-950d-4431-a4ef-b5e71b373af6","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Eddig_ezek_voltak_a_legszebb_ruhak_a_hercegi_eskuvon","timestamp":"2018. május. 19. 12:13","title":"Eddig ezek voltak a legszebb ruhák a hercegi esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","shortLead":"A rendőrök hamar eljutottak a férfihoz, akivel több közös üzletük is volt.","id":"20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cd24e95-67e1-4005-b2a1-bc6bd79679ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0427a5-02d5-4d8c-bca1-f4fe7ef80e44","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_A_kaliforniai_magyar_no_volt_ferjet_vadoljak_a_robbantassal","timestamp":"2018. május. 18. 21:02","title":"A kaliforniai magyar nő volt férjét vádolják a robbantással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]