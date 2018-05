Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","shortLead":"Egyáltalán nem új dolog a 2rule jelzésű ruhamárka, Nigériában ugyanis régóta létezik.","id":"20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a182c1-71c1-4c50-bd0e-eb909e469a64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Meszaros_koppintott_Nigeriaban_mar_letezik_a_2rule_nevu_sportmarka","timestamp":"2018. május. 18. 11:21","title":"Mészáros koppintott? Nigériában már létezik a 2rule nevű sportmárka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök által pénteken kifogásolt nyilatkozatot soha nem tett, sőt, a neki tévesen tulajdonított állásfoglalás tartalma ellentétes a meggyőződésével.","shortLead":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök...","id":"20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b621-9a3f-4dbf-af36-d130cdee3ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","timestamp":"2018. május. 19. 15:33","title":"Válaszolt a Zsidó Világkongresszus elnöke, továbbra is tiszteli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747e5c74-fe23-4c41-9e95-78c1fa0f1d03","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Orban_Kadarkent_koszoni_vegig_az_orszagot","timestamp":"2018. május. 18. 15:38","title":"Orbán Kádárként köszöni végig az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veiszer HírTV-n vezetett műsora megszűnt, egy interjúban beszélt a jövőre vonatkozó terveiről.","shortLead":"Veiszer HírTV-n vezetett műsora megszűnt, egy interjúban beszélt a jövőre vonatkozó terveiről.","id":"20180519_Veiszer_Alinda_Nyiltak_izgalmas_utak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16607d7a-9d97-4d39-83d3-08815a86056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c61cd5c-e35d-41cd-b71e-63977b3f477c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Veiszer_Alinda_Nyiltak_izgalmas_utak","timestamp":"2018. május. 19. 07:26","title":"Veiszer Alinda: \"Nyíltak izgalmas utak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881cb9cb-d40d-4c1b-9b06-af900ba4ad9c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ilyen és ehhez hasonló roadsterek általában fele ekkora áron szoktak elkelni, ezúttal azonban sokat nyomott a latban a kocsi első vásárlója.","shortLead":"Az ilyen és ehhez hasonló roadsterek általában fele ekkora áron szoktak elkelni, ezúttal azonban sokat nyomott a latban...","id":"20180518_michael_schumacher_utcai_auto_mercedes_slk_kabrio_roadster_ebay","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=881cb9cb-d40d-4c1b-9b06-af900ba4ad9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e4ace-af18-43b7-bc97-8c2f4c886b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_michael_schumacher_utcai_auto_mercedes_slk_kabrio_roadster_ebay","timestamp":"2018. május. 18. 11:23","title":"6,3 millió forintért cserélt gazdát Schumi utcai Mercedese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa0c526-b1db-46d8-8221-6d28edbec79c","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A világ egyik legdrágább fűszerévé vált a vanília, amelynek ára az utóbbi időben a többszörösére ugrott. Fő termőhelyén, Madagaszkáron gyilkosságok és erdőirtások kísérik a termesztését.","shortLead":"A világ egyik legdrágább fűszerévé vált a vanília, amelynek ára az utóbbi időben a többszörösére ugrott. Fő...","id":"201816__vaniliainseg__arrobbanas__szintetikus_potlas__aromabomba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa0c526-b1db-46d8-8221-6d28edbec79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8686cb67-3ec2-4d3d-b491-bc4eff2f07df","keywords":null,"link":"/gazdasag/201816__vaniliainseg__arrobbanas__szintetikus_potlas__aromabomba","timestamp":"2018. május. 19. 08:45","title":"Ciklonok, korrupció és gyilkosságok: ne csodálja, hogy egekben a vanília ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","shortLead":"Csak USA, Mexikó és Új-Zéland van előttünk elhízottságban. ","id":"20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=042af3da-92db-4147-b5aa-fab22746bde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319f8c8b-f304-4769-a5b2-523a49b9710d","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_koverseg_who_elhizas_statisztika","timestamp":"2018. május. 19. 08:13","title":"Megint ránk szólt a WHO - kövérek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f374ccf8-f8a2-4459-af09-7c423662ff65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pünkösdszombati csíksomlyói búcsúra érkezett magyarországi zarándokot támadott meg egy medve a Hargita megyei Szent Anna-tónál – jelentette be pénteken Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke.","shortLead":"A pünkösdszombati csíksomlyói búcsúra érkezett magyarországi zarándokot támadott meg egy medve a Hargita megyei Szent...","id":"20180518_medve_tamadott_egy_magyar_zarandokra_erdelyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f374ccf8-f8a2-4459-af09-7c423662ff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b339029-ba53-4aa2-8176-93872183897a","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_medve_tamadott_egy_magyar_zarandokra_erdelyben","timestamp":"2018. május. 18. 17:03","title":"Medve támadt egy magyar zarándokra Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]