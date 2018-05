Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség. Megkérdeztük a Fővárosi Állat- és Növénykertet, ezen a téren mit tapasztalnak. Az emberek egyre több élményre vágynak az állatkertekben, de olykor maguknak okozzák a legrosszabbakat. A szurikáta cuki, de vad, a lajhár olykor harap, de bepöccenhet egy alapvetően jámbor kecske is. Tanulságok és megfontolni valók vannak bőven a látogatók és az állatkert oldaláról is. ","shortLead":"Zara, a szurikáta halála után egy ország kezdett el vitatkozni, kinek a hibája az eset, kit terhel felelősség...","id":"20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc563ec-150d-4c82-9736-a1d1a9338e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5984514e-317e-4e04-8d3b-4084d01916b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_allatkeri_simogatas_balesetek","timestamp":"2018. május. 18. 13:54","title":"Volt, aki még be is mászott a szurikátákhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela Merkel és Vlagyimir Putyin. A találkozó aligha lehetett túl jó hangulatú, a német kancellár ugyanis bírálta az orosz elnököt: a berlini vendég szerint nem érvényesül Oroszországban a sajtó- ás kulturális szabadság, s Moszkva még mindig beleavatkozik a kelet-ukrajnai válságba. Ukrajna ügyében azért sikerült némi előrelépést elérni.","shortLead":"A szíriai válságról, az iráni atomalkuról, valamint az Északi Áramlat II. gázvezetékről tárgyalt Szocsiban Angela...","id":"20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a4abbf6-64e8-41ec-8fd7-700ed741cf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493582a3-1bda-4c2e-92b7-fdae2a2af6e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Nem_volt_tul_barati_Merkel_es_Putyin_talalkozoja","timestamp":"2018. május. 18. 16:59","title":"Nem volt túl baráti Merkel és Putyin találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért is szoríthatott a Maty-ér közönsége.","shortLead":"A kilenc döntőben összesen 15 magyar egység szállt vízre az erős hátszélben, a finálék közül hatban két hazai egységért...","id":"20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d010efb-d7e6-477c-8d75-b088090a0065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bc16f-79b5-4b06-9a74-6b1f834dad85","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Hat_ermet_lapatoltak_ossze_a_magyarok_a_kajakkenu_vilagkupan","timestamp":"2018. május. 19. 15:08","title":"Hat érmet lapátoltak össze a magyarok a kajak-kenu világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni.","shortLead":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott...","id":"20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b570e0-b3be-417c-a44f-74792d801161","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","timestamp":"2018. május. 18. 12:21","title":"Bősz Anett kilép, megszűnhet a Párbeszéd frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma tízre emelkedett a legújabb információk szerint a pénteken kitört amerikai középiskolai lövöldözésben. A rendőrök a környéken újabb robbanószerkezeteket találtak és arra kérik a lakosságot, ha ismeretlen tárgyat látnak, ne nyúljanak hozzá, hanem értesítsék a hatóságokat.","shortLead":"A halálos áldozatok száma tízre emelkedett a legújabb információk szerint a pénteken kitört amerikai középiskolai...","id":"20180518_Texasi_lovoldozes_megneveztek_a_feltetelezett_elkovetot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91cd259-3bca-48c4-b201-e862eb554f4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Texasi_lovoldozes_megneveztek_a_feltetelezett_elkovetot","timestamp":"2018. május. 18. 22:00","title":"Texasi lövöldözés: megnevezték a feltételezett elkövetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.","shortLead":"A zalaegerszegi járműipari tesztpályának csaknem egyharmada elkészült.","id":"20180519_Video_igy_fest_most_a_40_milliardos_magyar_tesztpalya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a25f8d1-1621-4e4b-8928-ebdc141d8dcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_Video_igy_fest_most_a_40_milliardos_magyar_tesztpalya","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"Videó: így fest most a 40 milliárdos magyar tesztpálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmagyarázta \"menekülését\" is.","shortLead":"Megmagyarázta \"menekülését\" is.","id":"20180519_Kosa_Becsuletbeli_ugy_Lazarnak_MarkiZay_elkergetese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798261b1-06ae-4476-b3a5-e33c5f44b257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453473b4-520a-4384-b3b5-5b2a90ab2ba3","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Kosa_Becsuletbeli_ugy_Lazarnak_MarkiZay_elkergetese","timestamp":"2018. május. 19. 09:56","title":"Kósa: Becsületbeli ügy Márki-Zay elkergetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj fogyott. ","shortLead":"Relatíve kedvező fogyasztás ide vagy oda, ennek a videónak a készítése során vélhetően nem kis mennyiségű gázolaj...","id":"20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbfbd69a-3149-4849-bb5f-229a95573f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9a3c90-b04a-4b91-b308-dddefb848118","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bmw_x5_m50d_bentley_bentayga_suv_divatterepjaro_dizel_gyorsulas_vegsebesseg_video","timestamp":"2018. május. 18. 15:23","title":"Hírhedt gigászok csatája: csúcsdízel BMW X5 az olajkályhás Bentley Bentayga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]