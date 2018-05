Harry herceg szerelembe esése nemcsak a legjobbat, hanem a legrosszabbat is kihozta a britekből. Ebben a cikkünkben foglalkoztunk azzal a gondosan becsomagolt, mégis otromba rasszizmussal, amely átitatta a brit bulvársajtó Meghan Markle-ról cikkeit. Harry herceg szerelme más vallású (volt, ma már átkeresztelkedett), elvált, amerikai, a britek egy része mégis azon nem tudta túltenni magát, hogy félig fekete, félig fehér. (Meghan Markle édesanyja, Doria Ragland fekete, édesapja, Thomas Markle fehér – csak, hogy tiszta legyen a leosztás.) Markle maga is rengeteget küzdött a saját identitásával, azzal, hogy az intézmények, közösségek nem tudták felcímkézni, így mindig kilógott a sorból: nem volt elég fehér, de nem volt elég fekete sem.

A bőrszínére a brit bulvár rácsavarodott tehát, és a helyzet annyira elfajult, hogy Harry a kapcsolatuk kezdetén szokatlan módon közleményt adott ki, amelyben elítélte a rasszista megjegyzéseket, és a zaklatást, amelyet a barátnőjének emiatt el kellett viselnie.

Ebben a kontextusban érdemes tehát vetni még egy pillantást a szombati esküvőre, amely nemcsak Harryék szerelmének, hanem a feketeségnek is az ünnepe volt. Meghan Markle ugyanis színesbőrűként lépett be az egyik legfehérebb és legexkluzívabb közegbe a világon: a brit királyi családba.

A menyasszony viszont gondoskodott arról, hogy ne csak Harry kulturális öröksége határozza meg a ceremóniát, hanem az övé is, és ez olyan jól sikerült, hogy a Twitter értékelésében a hercegi esküvő feketébb lett az Oscarnál.

Nézzük, hogy ünnepelték a fekete gyökereket!

Harryt és Meghan Markle-t Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága eskette ugyan a ceremónián, de a pár felkérésére beszédet mondott Michael Curry, Chicago püspöke, az anglikán világunió amerikai tagozatának számító episzkopális egyház vallási vezetője is. És finoman fogalmazunk, ha azt mondjuk, ellopta a show-t.

Curry nagyon nem brit stílusa, szenvedélye kilógott a sorból, mint ahogy a mondanivalója is. Beszélt az amerikai rabszolgaságról, Martin Luther Kinget idézett, és csaknem 15 percen át beszélt a szeretet erejéről – nemcsak a romantikus szereleméről, ami egy esküvőn nem lenne meglepő, hanem a szeretetről, mint politikai erőről, amely reményt ad a társadalmi igazságtalanságokkal és jogi egyenlőtlenségekkel szemben. A brit arisztokrácia arcára ki is ült a megdöbbenés.

A fekete kultúrának adott hangott az esküvőn a kórus, amely az ősi egyházi himnuszok mellett egy olyan dalt is elénekelt – Stand by Me Ben. E. Kingtől – , amely a szerelemről szól ugyan, de az amerikai polgárjogi küzdelmek idején vált igazán népszerűvé és fontossá: a rasszista visszaélésekkel szemben az ellenállást és az egységet tükrözte.

És fekete volt a ceremónia szólistája is, a 19 éves Sheku Kanneh-Mason is, akinek a keze alól Schubert Ave Mariája tökéletesen szólalt meg. A BBC zenei tehetségkutatójának az első fekete győzteséről van szó.

Az exkluzív meghívottak listáján olyan fekete sztárok kaptak helyet, mint Oprah Winfrey, Idris Elba vagy Serena Williams, aki hatalmas büszkeséggel viselte az afro fonatait a tökéletes szabású Versace ruhájához.

Mint ahogy fonatokkal a hajában lépett be a Szent György kápolnába a menyasszony édesanyja, Doria Ragland is. Ezek a fonatok egykor (és sokszor még most is) ürügyet jelentettek arra, hogy a fehér társadalom diszkriminálja a fekete nőket. Most pedig a fekete kultúra ünneplésének a szimbóluma lett.

A menyasszony édesanyja és a vőlegény édesapja © BRIAN LAWLESS / POOL / AFP

Nagyon úgy tűnik, Meghan Markle a maga feketeségében megérkezett a brit királyi családba.

