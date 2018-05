Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis a kormányzás agytörzsét. Ebből mindenki Lázár János menesztését olvasta ki – mint kiderült, helyesen. De arra kevesebben figyeltek, hogy a munka átszervezése is megtörtént-e. Most már tudjuk: Orbán ezt is meglépte, hogy hatalma tovább nőjön.","shortLead":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis...","id":"20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d57d8a7-a1b5-401f-b735-a762845a1afa","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","timestamp":"2018. május. 19. 09:11","title":"Orbán tartotta szavát: nem csak Lázárt ejtette, de el is vett régi eszközeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a49dbc8-2a64-4bbc-b908-5293d7f73c08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180519_A_Valo_Vilag_gyoztese_ismet_videoval_vedett_hazba_koltozhet_ugy_hivjak_borton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a49dbc8-2a64-4bbc-b908-5293d7f73c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049f113a-e884-4fc0-81a7-13c984923167","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_A_Valo_Vilag_gyoztese_ismet_videoval_vedett_hazba_koltozhet_ugy_hivjak_borton","timestamp":"2018. május. 19. 09:23","title":"A Való Világ győztese ismét videóval védett házba költözhet, úgy hívják: börtön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik után végül egy dolog lesz igazán fontos Cannes-ban: a film.","shortLead":"Tizenhárom évnyi fesztiválozás után úgy tűnik, a celebspotting, az autogramvadászat, az erőltetett interjúk és a bulik...","id":"20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd3ddaf-bcdf-4717-8f88-7efef80db4ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a108d0ef-63f1-4e52-a6f5-07d61192d589","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Cannes_elso_kezbol_karnyujtasnyira_vannak_a_sztarok_de_simogatni_tilos","timestamp":"2018. május. 18. 20:00","title":"Karnyújtásnyira vannak a sztárok, de simogatni tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef133c-411d-477d-a467-738bb5fddf41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó ötlet lehet.","shortLead":"Szombat délután lesz érdemes vásárolniuk az Angliában élőknek, akkor úgysem lesz sor. De a mozi és a barlang is jó...","id":"20180518_7_otlet_hova_menekuljon_akinek_mar_teljesen_elege_van_a_kiralyi_eskuvobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcef133c-411d-477d-a467-738bb5fddf41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5140286e-b778-45a9-8ac9-df4d658de264","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_7_otlet_hova_menekuljon_akinek_mar_teljesen_elege_van_a_kiralyi_eskuvobol","timestamp":"2018. május. 18. 17:38","title":"7 ötlet, hova meneküljön, akinek már teljesen elege van a királyi esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f05511f-2d83-4382-9943-3fa5364b6507","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Elszigetelt és ritka esetektől eltekintve egy gyerek nem csak úgy, random kerül egy családba. Az érkezését megelőzi egy terhesség vagy örökbefogadási procedúra. Ez óriási helyzeti előny, mondjuk egy lottófőnyereményhez vagy egy autóbalesethez képest, amelyekre például egyáltalán nem lehet felkészülni.



","shortLead":"Elszigetelt és ritka esetektől eltekintve egy gyerek nem csak úgy, random kerül egy családba. Az érkezését megelőzi...","id":"hvgextrano_20180518_Vigyazz_kesz__A_csalad_es_az_ido","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f05511f-2d83-4382-9943-3fa5364b6507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1518502d-08f9-4e98-9d0c-2bb7002ffd1d","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180518_Vigyazz_kesz__A_csalad_es_az_ido","timestamp":"2018. május. 19. 08:00","title":"Vigyázz, kész… - A család és az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben két kérdést tettünk fel szavazásra, döntsön, ki Orbán szívének a legkedvesebb, és ki az, aki potyautasként maradt a rendszerben.","shortLead":"Bemutatta kormánya tagjait Orbán Viktor miniszterelnök, beszédében jelentős hangsúlybeli eltolódások voltak. A cikkben...","id":"20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102dbf08-c8e7-49dc-8692-73b5d8b15e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Szavazzon_kit_becsul_meg_legjobban_Orban_a_kormanyabol","timestamp":"2018. május. 18. 12:51","title":"Szavazzon, kit becsül meg legjobban Orbán a kormányából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott be, mivel Fodor Gábort már nem akarták listára venni.","shortLead":"Otthagyja a Liberális Bősz Anett a Párbeszéd frakcióját, aki az MSZP-Párbeszéd-Liberálisok szövetség tagjaként jutott...","id":"20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ba901e-ddcd-4728-a0ca-4befb15fb560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b570e0-b3be-417c-a44f-74792d801161","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Bosz_Anett_kilep_megszunhet_a_Parbeszed_frakcioja","timestamp":"2018. május. 18. 12:21","title":"Bősz Anett kilép, megszűnhet a Párbeszéd frakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]