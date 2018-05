Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A katolikus egyház feje időzített bombaként írta le a pénzügyi derivatívákat, vagyis azokat a befektetési ügyleteket, amelyek értékét más értékpapírok, mögöttes termékek árfolyama határozzák meg.","shortLead":"A katolikus egyház feje időzített bombaként írta le a pénzügyi derivatívákat, vagyis azokat a befektetési ügyleteket...","id":"20180519_Penzugyi_osszeomlasra_figyelmeztet_Ferenc_papa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d7f4ca-b077-4f36-be02-5115935d2e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Penzugyi_osszeomlasra_figyelmeztet_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 19. 16:17","title":"Pénzügyi összeomlásra figyelmeztet Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2bd140-28ab-4bc8-9f5f-e2b536829a50","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kubában lezuhant utasszállító repülőgépen utazók legnagyobb része kubai volt, kivéve öt másik utast, akik között két-két argentin, valamint nyugat-szaharai és egy mexikói állampolgár volt. 