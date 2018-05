Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Országos Mentőszolgálat nemrég hozta nyilvánosságra azt a felvételt, amit egy mentőautó fedélzeti kamerája rögzített. Szirénázva robogott a budapesti mentőautó, amikor kilépett elé a gyalogos Emlékezetes volt 1999 márciusában a dunaszerdahelyi vérengzés, amikor a Pápay-klán tíz emberével számolt le egy rivális bűnbanda. Durica Katarina új regényének főszereplői mégsem a várost rettegésben tartó maffiózók, hanem áldozataik, a megalázott, megerőszakolt nők. Elnémított özvegyek: fel lehet-e valaha dolgozni ennyi vért és könnyet? Törökország mintegy hárommilliárd eurót biztosít a Szarajevót és Belgrádot összekötő autópálya kiépítésére, az erre vonatkozó pályázatot a nyáron írják ki - jelentette ki Bakir Izetbegovic, a háromtagú boszniai államelnökség bosnyák tagja Szarajevóban, miután tárgyalást folytatott Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Több mint ezer lőszer is volt a gyűjteményben. Ennek az országnak nagyon megéri Erdogan török elnök barátsága Fegyverarzenált talált egy tanyán a TEK A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál. Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját az Orbán-kormány, amivel még a régiós versenytársak többségétől is leszakadt az ország. Nem látszik, hogy megszületne az Orbán-kormány megoldása a népességcsökkenés ellen A rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 23 éves férfit. 2018. május. 19. Elkapták a nyílt utcán gyilkoló domaházai férfit május. 19. 18:12","title":"Elkapták a nyílt utcán gyilkoló domaházai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A hosszú szünidőt nyilvánvalóan sok szülő csak efféle táborokat beiktatva tudja megoldani – ha bírja anyagilag. 2018. május. 20. Gyerektáborral húzná ki a nyári vakációt? Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt! Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]