[{"available":true,"c_guid":"e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","shortLead":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","id":"20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb666d3d-bbb9-4e35-9681-c336f561997d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","timestamp":"2018. május. 22. 05:40","title":"Romlott májusban a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","id":"20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d917d6-5b4a-4522-bb58-edfe908e7957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","timestamp":"2018. május. 21. 20:05","title":"A fideszesek többsége szerint sem a fociba kellene tolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c774a-857c-4e26-8375-28e1efa9a7e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","timestamp":"2018. május. 22. 13:06","title":"Újabb kutyahorror: csomagtartóba préselve csempésztek 31 kölyköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga Orbán Viktor tett közzé egy fotót az újszülöttről, ahogy meglátogatták a kórházban. ","shortLead":"Maga Orbán Viktor tett közzé egy fotót az újszülöttről, ahogy meglátogatták a kórházban. ","id":"20180521_Itt_az_elso_foto_Orban_masodik_unokajarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb622c-47d9-4297-b900-203bcef3f7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Itt_az_elso_foto_Orban_masodik_unokajarol","timestamp":"2018. május. 21. 15:03","title":"Itt az első fotó Orbán második unokájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de a bőrredők tanulmányozása hamarosan az egészségügyben is kulcsszerephez juthat.","shortLead":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de...","id":"201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3975fc35-dcad-4ff6-bde5-2a9f15c46b79","keywords":null,"link":"/tudomany/201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","timestamp":"2018. május. 20. 20:00","title":"Tudja, hogy mit árul el önről az ujjlenyomata? Jóval többet, mint hinné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","shortLead":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","id":"20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ac154-6aa1-40d0-9be6-f260d8e9fa42","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","timestamp":"2018. május. 22. 14:27","title":"Brit tudós: a tisztaságtól lesznek rákosak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","shortLead":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","id":"20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c5df0e-d65a-401e-9078-312ab91e8886","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","timestamp":"2018. május. 21. 16:19","title":"Íme a hivatalos fotók Harry és Meghan esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]