[{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mondhattak le a tízemeletes panel visszabontásáról, ez derült ki a Miniszterelnökség válaszleveléből, amelyet Márki-Zay Péternek küldtek. A polgármester korábban azt kérte, hogy a megüresedett lakásokat adják a városnak, amely azokat szociális alapon bérbe adhatná. Most erre a kérésre jött válasz: nem adják, és még a visszabontás terve is létezik.","shortLead":"Nem mondhattak le a tízemeletes panel visszabontásáról, ez derült ki a Miniszterelnökség válaszleveléből, amelyet...","id":"20180521_Megis_visszabonthatjak_a_tizemeletes_panelt_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fce04328-eaab-4be2-bf42-f2754cf828cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Megis_visszabonthatjak_a_tizemeletes_panelt_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 21. 14:11","title":"Mégis visszabonthatják a tízemeletes panelt Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elnök két mobilt is hasznl, de nincs rajtuk biztonsági berendezés. ","shortLead":"Az elnök két mobilt is hasznl, de nincs rajtuk biztonsági berendezés. ","id":"20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a6f59-a502-480c-9542-f3d714413f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","timestamp":"2018. május. 22. 06:49","title":"Egyáltalán nem biztonságos Trump két mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban sem történt vele soha. ","shortLead":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban...","id":"20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e33e37-39a3-437f-b26d-2efcc134ccf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","timestamp":"2018. május. 21. 09:10","title":"A Guardian újságírója nem vehet részt Steve Bannon budapesti előadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érsek évekkel ezelőtt hazugsággal vádolta az egyik áldozatot, aki gyónáskor mondta el neki, hogy mi történt vele. ","shortLead":"Az érsek évekkel ezelőtt hazugsággal vádolta az egyik áldozatot, aki gyónáskor mondta el neki, hogy mi történt vele. ","id":"20180522_Ket_evre_bortonbe_kuldhetnek_egy_ausztral_erseket_a_papi_pedofilia_eltussolasa_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27779098-9880-4cfc-974c-431706e04ac0","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Ket_evre_bortonbe_kuldhetnek_egy_ausztral_erseket_a_papi_pedofilia_eltussolasa_miatt","timestamp":"2018. május. 22. 08:55","title":"Két évre börtönbe küldhetnek egy ausztrál érseket a papi pedofília eltussolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két legutóbbi, a pünkösdi és húsvéti hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","shortLead":"A két legutóbbi, a pünkösdi és húsvéti hosszú hétvégén összesen 23 ember halt meg közlekedési balesetben. ","id":"20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929b3337-e4f1-477c-9404-7e31ec093779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40283dbf-f7ac-49b7-bd3a-b37e2f9bc396","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_kozlekedesi_baleset_punkosd_hosszu_hetvege","timestamp":"2018. május. 22. 09:25","title":"Megint tragikus a hosszú hétvége mérlege: 10 halott az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóság által körözött gépkocsikat foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38514fa0-8183-4d45-8422-2783ac012c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1cf25e-c588-446e-8da4-bd848ca8353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_bmw_jeep_roszke_rendorseg_lopott_auto_autolopas","timestamp":"2018. május. 20. 14:21","title":"Nem vették be a röszkei rendőrök, hogy a sofőröké a BMW és a Jeep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes csaknem egyhetes washingtoni tárgyalásai után adtak ki. A kínaiak elégedettsége érthető: túlságosan sok konkrétum nincs a közös nyilatkozatban.","shortLead":"A pekingi Új Kína hírügynökség elégedetten kommentálta a közös közleményt, melyet Liu Ho miniszterelnök-helyettes...","id":"20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9f967bd-68e8-415b-9a1b-5f95f28f5d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade5848a-0334-492e-a7f2-ded74b66da45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Ki_nyer_es_ki_veszit_azzal_hogy_Kina_es_az_Egyesult_Allamok_lemond_a_kereskedelmi_haborurol","timestamp":"2018. május. 20. 16:03","title":"Ki nyer, és ki veszít azzal, hogy Kína és az Egyesült Államok lemond a kereskedelmi háborúról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]