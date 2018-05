"A Szél elfútta, a Feri megkúrta...Nem kicsit, nagyon-nagy lett a bukta!"



Az időközi kerületi választáson is indult rapper - aki 2013 szeptemberében a Magyar Szolidaritási Mozgalom demonstrációján, segített ledönteni Orbán Viktor hungarocell szobrát, majd a letört szoborfejbe belerúgott, és ezért bíróságra is citálták (végül felmentették) - most nem a kormánynak, hanem az ellenzéknek ment neki elég keményen új dalában.

Íme:

