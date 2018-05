Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","shortLead":"Az elnök két mobilt is használ, de nincs rajtuk az átlagfelhasználókénál erősebb biztonsági rendszer.","id":"20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"199a6f59-a502-480c-9542-f3d714413f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_Egyaltalan_nem_biztonsagos_Trump_ket_mobiltelefonja","timestamp":"2018. május. 22. 06:49","title":"Egyáltalán nem biztonságos Trump két mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik a fogvatartottakat, s munkával és oktatással igyekeznek jó útra terelni a megbotlottakat.","shortLead":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik...","id":"20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b043696-e2bf-47b5-863d-65c8797ab1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","timestamp":"2018. május. 22. 17:00","title":"Szaporodnak az őrök és fegyverek nélküli börtönök Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA elutasított. ","shortLead":"Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA...","id":"20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5dbafdd-9c93-47fc-937e-ed7313939913","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Megint_nehez_dolga_volt_az_Akademianak_valaki_beprobalkozott_a_Kopasz_utonevvel_is","timestamp":"2018. május. 22. 10:52","title":"Megint nehéz dolga volt az Akadémiának: valaki bepróbálkozott a Kopasz utónévvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","shortLead":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","id":"20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4ec637-9a7d-41d4-9e42-9b96d5b43388","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","timestamp":"2018. május. 22. 07:26","title":"Leisztinger: 10 ezer euróból 8-at csorgat vissza egy focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","shortLead":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","id":"20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a9980c-97f4-4429-8b16-6bdaab95d6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","timestamp":"2018. május. 21. 16:54","title":"Orbán nagy példaképe folytatja a kíméletlen tisztogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot és a Fideszt is. ","shortLead":"A kormánypárt reakciójában azt írta, a Human Rights Watch egy Soros-szervezet, mely Soros-pénzből támadja az országot...","id":"20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22ac5072-ad1a-48cc-9288-9ebf1d5cf94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994bb651-df13-4789-9cdd-4c722c382495","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Fidesz_szerint_Sorospenzbol_inditottak_tamadast_ellenuk_es_az_orszag_ellen_is","timestamp":"2018. május. 23. 13:42","title":"A Fidesz szerint Soros-pénzből indítottak támadást ellenük és az ország ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bae1c07-d4f2-4b47-9231-f3863558329c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már ami a gázsit illeti.","shortLead":"Már ami a gázsit illeti.","id":"20180522_A_Tronok_harcaban_ugyanannyit_ernek_a_nok_mint_a_ferfiak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bae1c07-d4f2-4b47-9231-f3863558329c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49dd07ab-7075-46f5-a372-24fc4e8e1ca4","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_A_Tronok_harcaban_ugyanannyit_ernek_a_nok_mint_a_ferfiak","timestamp":"2018. május. 22. 14:13","title":"A Trónok harcában ugyanannyit érnek a nők, mint a férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter újabb adócsökkentést is ígért a következő négy évre.","id":"20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdba4189-812f-4186-a37a-f7723b616194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b3d9ff-e0a8-4775-9281-e20d81a6f840","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megvan_ki_valtja_Tallai_Andrast_a_NAV_elen","timestamp":"2018. május. 23. 11:51","title":"Megvan, ki váltja Tállai Andrást a NAV élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]