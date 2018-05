Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05cfc82-b7cc-48d7-b1d0-f4aefcdd1c33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Új-Guineán honos gyíkcsoport különleges tulajdonsággal rendelkezik: zöld színű a vére. A kutatók DNS-vizsgálatokkal próbálják kideríteni, milyen előnyökkel járhat ez a tulajdonság és milyen úton fejlődött ki az evolúció során. ","shortLead":"Egy Új-Guineán honos gyíkcsoport különleges tulajdonsággal rendelkezik: zöld színű a vére. A kutatók DNS-vizsgálatokkal...","id":"20180521_zoldveru_gyikok_titka_miert_zold_a_veruk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b05cfc82-b7cc-48d7-b1d0-f4aefcdd1c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ca568-688a-4aad-82e9-33f01bbbb43f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_zoldveru_gyikok_titka_miert_zold_a_veruk","timestamp":"2018. május. 21. 10:13","title":"Megfejthették a zöldvérű gyíkok titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére, a 777X-re. A jelek szerint szükség is lesz rá.","shortLead":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére...","id":"20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b013b695-2c6f-4aa3-a9c7-f56bc97de3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","timestamp":"2018. május. 22. 11:03","title":"Olyan nagy a Boeing új utasszállítója, hogy fel kell hajtani a szárnyát, hogy elférjen a reptereken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0bf23e-3e0c-4561-8a11-d1d6535e28e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hová tűnt az a rengeteg virág a templomból? Harryék esküvője tele volt érzékeny gesztusokkal.","shortLead":"Hová tűnt az a rengeteg virág a templomból? Harryék esküvője tele volt érzékeny gesztusokkal.","id":"20180522_Meghato_utat_jartak_be_a_hercegi_eskuvo_viragai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0bf23e-3e0c-4561-8a11-d1d6535e28e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab5ba25-0319-449d-8e8b-a18ded0548f0","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Meghato_utat_jartak_be_a_hercegi_eskuvo_viragai","timestamp":"2018. május. 22. 17:05","title":"Megható utat jártak be a hercegi esküvő virágai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberáradatot az Európai Unió és Törökország paktuma állította meg, amely alapján visszavisznek Anatóliába mindenkit, aki a görög szigetekre érkezik. A szárazföldről nem volt szó, most pont itt nőtt ugrásszerűen a menekültek száma.","shortLead":"Az emberáradatot az Európai Unió és Törökország paktuma állította meg, amely alapján visszavisznek Anatóliába...","id":"20180522_A_menekultek_megtalaltak_a_jogi_kiskaput_ujra_nagy_szamban_jonnek_Torokorszagbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200b0b6b-edaa-4e28-a7a1-f8831d5148d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_menekultek_megtalaltak_a_jogi_kiskaput_ujra_nagy_szamban_jonnek_Torokorszagbol","timestamp":"2018. május. 22. 16:42","title":"A menekültek megtalálták a jogi kiskaput, újra nagy számban jönnek Törökországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha gyerek mellett kezdenek dolgozni.","shortLead":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha...","id":"20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d311d92-69a1-4922-9ba3-fa3c98183ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","timestamp":"2018. május. 21. 10:23","title":"Ehhez mit szól? Az apák mindenhol többet keresnek, mint a gyermektelen férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","shortLead":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","id":"20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b282b4-53b9-4ea6-a364-f7120ec8f433","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","timestamp":"2018. május. 22. 18:18","title":"Milliárdokkal tartoznak a kórházak, és megállíthatatlanul nő az adósságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok meg pláne nem.","shortLead":"Van nekik egy olyan szupercsávójuk, mint Putyin, a többség mégsem érzi már azt, hogy nagyhatalom lennének. A fiatalok...","id":"20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ef3e0-5d00-4310-960d-142cd988312c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_oroszokban_valami_elpattant","timestamp":"2018. május. 21. 12:19","title":"Az oroszokban valami elpattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","shortLead":"Pont úgy, ahogy azt a miniszterelnök egy éve már kérte.","id":"20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e288037-3b7c-4254-9c7a-f34f84f66868","keywords":null,"link":"/sport/20180521_Dzsudzsak_lelep_az_Emiratusokbol","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Beérett az Orbán-álom, Dzsudzsák lelép az Emirátusokból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]