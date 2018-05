Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","shortLead":"Azután, hogy vasárnap győztes meccsen búcsúzott a legendás stadiontól.","id":"20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7385ac05-b409-46cd-a0eb-a55cd7c4bc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c93dcea-395c-452f-847f-d20408948a8d","keywords":null,"link":"/sport/20180522_iniesta_meg_egyszer_visszament_hogy_ucsorogjon_a_nou_camp_gyepen","timestamp":"2018. május. 22. 22:10","title":"Iniesta még egyszer visszament, hogy ücsörögjön a Nou Camp gyepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk, milyen egy Ford T-Modellben utazni.","shortLead":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk...","id":"20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81460b5-8b2b-43f3-a810-ad3c85fa140e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","timestamp":"2018. május. 22. 17:21","title":"Makónak köszönheti a Ford, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártó cége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen, hogy ez össze is jön nekik.","shortLead":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen...","id":"20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7655ea26-76e2-4681-b6cd-1e978a161109","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","timestamp":"2018. május. 22. 08:03","title":"Lehet, hogy hamarosan megszűnik a Facebook abban a formájában, ahogy eddig ismertük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán online feltölteni az adatokat, a rendőrség kötelékébe tartozó, fegyveres Állami Futárszolgálat rohangál az adathordozókkal. Sikerült beszélnünk olyan állami szervezetnél dolgozó informatikussal, aki szerint ennek a fapados, offline adattrezor-imitációnak nem sok értelme van, viszont egy csomó munkával, adminisztrációval és költséggel jár. Hogy mennyi (köz)pénzbe fáj mindez, arra a Belügyminisztérium nem válaszolt.","shortLead":"Megvalósult a központi Kormányzati Adattrezor csak \"magyar módra\": mivel még nem épült ki a rendszer és nem lehet simán...","id":"20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35736b24-98f4-477c-aa40-3df7f6fd008b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79617225-56c3-4523-bc4c-e5846c8d2202","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Pornot_is_menthetnenk_az_adattrezorjukba__mi_lett_az_Orbankormany_informatikai_gigaberuhazasabol","timestamp":"2018. május. 22. 06:30","title":"„Pornót is beküldhetnénk az adattrezorba” – mi lett Orbánék informatikai gigaberuházásából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszteroida a Jupiter pályáján van, és úgy néz ki, hogy a 2,7 millió fényévről érkezett égitest az első állandó bevándorló a Naprendszerünkben. ","shortLead":"Az aszteroida a Jupiter pályáján van, és úgy néz ki, hogy a 2,7 millió fényévről érkezett égitest az első állandó...","id":"20180521_A_menetirannyal_szemben_kering_egy_aszteroida_a_Naprendszerben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc69806-da00-4977-8c64-23145aacdd24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_A_menetirannyal_szemben_kering_egy_aszteroida_a_Naprendszerben","timestamp":"2018. május. 21. 18:16","title":"A \"menetiránnyal szemben\" kering egy aszteroida a Naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem neten akarják megoldani.","shortLead":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem...","id":"20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f17ab-0055-4842-a1fe-335e797ee306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","timestamp":"2018. május. 22. 14:47","title":"Budapesten öt órával tovább lehet postázni az adóbevallást, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]