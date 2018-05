Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére, a 777X-re. A jelek szerint szükség is lesz rá.","shortLead":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére...","id":"20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b013b695-2c6f-4aa3-a9c7-f56bc97de3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","timestamp":"2018. május. 22. 11:03","title":"Olyan nagy a Boeing új utasszállítója, hogy fel kell hajtani a szárnyát, hogy elférjen a reptereken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca77391-84ac-4e98-8ed7-531f802370ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Körülbelül 70 előrecsomagolt termékről távolítják el a szavatossági határidőt feltüntető címkét.","shortLead":"Körülbelül 70 előrecsomagolt termékről távolítják el a szavatossági határidőt feltüntető címkét.","id":"20180522_Meresz_huzas_igy_dontott_a_brit_Tesco_a_lejarati_datumokkal_kapcsolatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ca77391-84ac-4e98-8ed7-531f802370ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24b964-2b94-422e-a66f-5b406493bd54","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Meresz_huzas_igy_dontott_a_brit_Tesco_a_lejarati_datumokkal_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 22. 10:25","title":"Merész húzás: így döntött a brit Tesco a lejárati dátumokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","shortLead":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","id":"20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d45be-c710-43ef-bc01-f1dce3540ad7","keywords":null,"link":"/sport/20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","timestamp":"2018. május. 23. 06:15","title":"A kudarcok ellenére Vranjes marad a Veszprém edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","shortLead":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","id":"20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c400ea0-7379-4f61-afb4-9e476b11e600","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","timestamp":"2018. május. 22. 21:40","title":"Egyedül Dúró tart Toroczkaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","shortLead":"Megcsúszik kanyarban a motor? Akkor egy nagynyomású levegő hullámmal majd helyrebillentjük.","id":"20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecbe1311-2d90-421e-975c-a1d2ccfa6e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791e6968-57e1-4d02-b5e8-c14314034870","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Igy_mukodne_a_motorosokat_helyrebillento_sugarhajtomu__video","timestamp":"2018. május. 23. 11:26","title":"Így működne a megcsúszó motorosokat helyrebillentő sugárhajtómű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","shortLead":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","id":"20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a9980c-97f4-4429-8b16-6bdaab95d6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","timestamp":"2018. május. 21. 16:54","title":"Orbán nagy példaképe folytatja a kíméletlen tisztogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]