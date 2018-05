Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét hallunk a videóban és kik készítették el azt.","shortLead":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét...","id":"20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666be847-894a-421d-ab47-898f1e4036d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","timestamp":"2018. május. 23. 11:03","title":"De milyen zene szól a videó alatt? Többé nem kell keresgetni, a YouTube azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.","shortLead":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir...","id":"20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c52fe-a70f-4ab3-816b-77a7bdbadc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 21. 15:00","title":"Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff55b19b-21cb-4121-8225-5baa329b40e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Színes hírrel egészült ki az elmúlt hét legnagyobb vihart kavaró története: míg Bősz Anett felrobbantotta a Párbeszéd frakcióját, pártelnöke a portorozi Kempinskiben élvezte az Adria szépségét.","shortLead":"Színes hírrel egészült ki az elmúlt hét legnagyobb vihart kavaró története: míg Bősz Anett felrobbantotta a Párbeszéd...","id":"20180523_Szlovenia_egyik_legdragabb_szallodajaban_pihente_ki_Fodor_Gabor_a_politikai_csatat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff55b19b-21cb-4121-8225-5baa329b40e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e678751c-d7e7-4c36-b2b1-a81e60d5e14b","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Szlovenia_egyik_legdragabb_szallodajaban_pihente_ki_Fodor_Gabor_a_politikai_csatat","timestamp":"2018. május. 23. 08:48","title":"Szlovénia egyik legdrágább szállodájában pihente ki Fodor Gábor a politikai csatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","shortLead":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","id":"20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a7d398-0aa2-4696-82ed-be9f2378f3b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","timestamp":"2018. május. 22. 13:51","title":"Most hirtelen nagyon jóban lett a kormány a vörös csillagos Heinekennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d323900c-67af-4b5f-927a-abf43329115e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tallinnban már öt éve nem kell fizetni a közösségi közlekedésért.","shortLead":"Tallinnban már öt éve nem kell fizetni a közösségi közlekedésért.","id":"20180522_Ingyenes_lesz_a_tomegkozlekedes_egesz_Esztorszagban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d323900c-67af-4b5f-927a-abf43329115e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cbb3e8-6bd8-4f45-8239-e53c07db5481","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ingyenes_lesz_a_tomegkozlekedes_egesz_Esztorszagban","timestamp":"2018. május. 22. 20:22","title":"Ingyenes lesz a tömegközlekedés egész Észtországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","shortLead":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","id":"20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894126-273f-4ae6-8ca4-ee1daad4f4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","timestamp":"2018. május. 22. 10:26","title":"Megállt a forint gyengülése, mindenki Matolcsyékra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]