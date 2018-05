Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították meg francia tudósok a náci diktátor Moszkvában őrzött fogdarabjai és a neki tulajdonított koponyacsont vizsgálata révén.","shortLead":"Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították...","id":"20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09038ffc-d1c3-4f3f-8deb-f74f4c2c7df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677fc68-592e-4a1b-b8eb-251d61923830","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_hitler_halala_1945_cian_puskagolyo_hitler_argentinaba_menekult_tengeralattjaro","timestamp":"2018. május. 21. 19:03","title":"Vége az összeesküvés-elméleteknek, a tudósok most kimondták: Hitler valóban meghalt 1945-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi képet akart készíteni, nem egy olyat, mint amilyet focicsapatokról szoktak – mondta a fotós, aki elkészítette Harry herceg és Meghan Markle hivatalos fényképeit a szombati esküvőjük után.","shortLead":"Családi képet akart készíteni, nem egy olyat, mint amilyet focicsapatokról szoktak – mondta a fotós, aki elkészítette...","id":"20180523_harry_meghan_markle_eskuvo_fotozas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e58399b-7857-4338-9a16-6bb91fd960ae","keywords":null,"link":"/elet/20180523_harry_meghan_markle_eskuvo_fotozas","timestamp":"2018. május. 23. 14:05","title":"Elárulta a fotós Harry és Meghan fényképeinek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","shortLead":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","id":"20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5962-cf4d-4d92-93db-96abc3e771cc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Schmidt Mária benevezett a trollbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).","shortLead":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit...","id":"20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04397-39fc-41db-8353-17fcb2d85981","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","timestamp":"2018. május. 22. 17:42","title":"Fenyő-gyilkosság: Ihász egy tollvonással kizárná ügyéből az ügyészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jönnek a robotok, elveszik a munkát, a kormány és az iskolák pedig tehetetlenül nézik, mi történik.","shortLead":"Jönnek a robotok, elveszik a munkát, a kormány és az iskolák pedig tehetetlenül nézik, mi történik.","id":"20180523_A_magyar_munkahelyek_felet_veszelyeztetik_a_robotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b26be4-0501-4c4f-b1b7-e54339608929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_A_magyar_munkahelyek_felet_veszelyeztetik_a_robotok","timestamp":"2018. május. 23. 13:49","title":"A magyar munkahelyek felét veszélyeztetik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére, a 777X-re. A jelek szerint szükség is lesz rá.","shortLead":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére...","id":"20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b013b695-2c6f-4aa3-a9c7-f56bc97de3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","timestamp":"2018. május. 22. 11:03","title":"Olyan nagy a Boeing új utasszállítója, hogy fel kell hajtani a szárnyát, hogy elférjen a reptereken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta legóként több eszköz is egymás mellé építhető.","shortLead":"Bemutatták a Surface Hub újabb változatát. A digitális tábla a szó szoros értelmében többfelhasználós lett, és egyfajta...","id":"20180522_microsoft_surface_hub2_tobbfelhasznalos_digitalis_tabla_csoportmunka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0569c16-2728-413e-a880-bb3f9a051ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8ce0d9-95e0-449e-a620-afb39d4c2585","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_microsoft_surface_hub2_tobbfelhasznalos_digitalis_tabla_csoportmunka","timestamp":"2018. május. 22. 10:03","title":"Videó: Nem semmi, ahogy a Microsoft továbbfejlesztette digitális tábláját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]