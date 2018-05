Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta a Xiaomi megjelenése hozhatja a legnagyobb részvénykibocsátást, a kezdettől fogva ott dolgozó alkalmazottaknak ez kétszázszoros pénzt hozhat.\r

","shortLead":"Az Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta a Xiaomi megjelenése hozhatja a legnagyobb részvénykibocsátást, a kezdettől...","id":"20180522_Tozsdere_lephet_a_kinai_okostelefonokat_gyarto_Xiaomi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294762d-ca93-42d9-a815-4702f8bac54f","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Tozsdere_lephet_a_kinai_okostelefonokat_gyarto_Xiaomi","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Most lesz az, hogy iszonyatosan meggazdagodnak a kínai telefongyár alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik a fogvatartottakat, s munkával és oktatással igyekeznek jó útra terelni a megbotlottakat.","shortLead":"Sorra nyílnak az olyan börtönök a bűnözéssel súlyosan fertőzött Brazíliában, ahol „felgyógyulóknak” nevezik...","id":"20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab9ff861-d7de-445a-8aba-6c3e2e761a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b043696-e2bf-47b5-863d-65c8797ab1bc","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Szaporodnak_az_orok_es_fegyverek_nelkuli_bortonok_Braziliaban","timestamp":"2018. május. 22. 17:00","title":"Szaporodnak az őrök és fegyverek nélküli börtönök Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát, ugyanakkor azt is állítja, hogy sok a csúsztatás, a hiba a vádiratban. Sérelmezi például, hogy az ártatlanságát bizonyító dokumentumok sokszor kimaradnak abból a több mint 40 ezer oldalas leiratból, ami a nyomozás ideje alatt keletkezett. A tárgyalás szerdán folytatódik.","shortLead":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát...","id":"20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8b0e15-d457-40fc-b0fd-50d12f993639","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","timestamp":"2018. május. 22. 17:45","title":"Lagzi Lajcsi: Az ügyészség embertelenül végezte a dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kórházba vitték, ahol megműtötték. ","shortLead":"A férfit kórházba vitték, ahol megműtötték. ","id":"20180521_Cseh_ferfi_serult_meg_a_tatai_varjatekon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d56467-8d07-4258-829d-efbc3448597b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Cseh_ferfi_serult_meg_a_tatai_varjatekon","timestamp":"2018. május. 21. 18:35","title":"Cseh férfit ért fejlövés a tatai várjátékon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az érsek évekkel ezelőtt hazugsággal vádolta az egyik áldozatot, aki gyónáskor mondta el neki, hogy mi történt vele. ","shortLead":"Az érsek évekkel ezelőtt hazugsággal vádolta az egyik áldozatot, aki gyónáskor mondta el neki, hogy mi történt vele. ","id":"20180522_Ket_evre_bortonbe_kuldhetnek_egy_ausztral_erseket_a_papi_pedofilia_eltussolasa_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=993f7ab7-1123-4743-97b7-903765f7e42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27779098-9880-4cfc-974c-431706e04ac0","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Ket_evre_bortonbe_kuldhetnek_egy_ausztral_erseket_a_papi_pedofilia_eltussolasa_miatt","timestamp":"2018. május. 22. 08:55","title":"Két évre börtönbe küldhetnek egy ausztrál érseket a papi pedofília eltussolása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","id":"20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d917d6-5b4a-4522-bb58-edfe908e7957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","timestamp":"2018. május. 21. 20:05","title":"A fideszesek többsége szerint sem a fociba kellene tolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mi magunk néven indít platformot a Jobbikon belül Toroczkai László. De ehhez a párt vezetésének jóvá kell hagynia, hogy platformok alakulhassanak a Jobbikban. Ásotthalmon tartanak majd seregszemlét a bukott elnökjelölt emberei. És ha a Jobbik nem nyugszik bele a szerveződésükbe, úgy Sneider Tamásék vétke lesz a szakadás.","shortLead":"Mi magunk néven indít platformot a Jobbikon belül Toroczkai László. De ehhez a párt vezetésének jóvá kell hagynia...","id":"20180522_Toroczkai_Laszlo_marad_a_Jobbikban_belul_kuzd_tovabb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdb5c5-3df1-4ca0-98b4-f402e21e519e","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Toroczkai_Laszlo_marad_a_Jobbikban_belul_kuzd_tovabb","timestamp":"2018. május. 22. 11:02","title":"Toroczkai László marad a Jobbikban, belül küzd tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]