Kopasz, Felhő, Eső, Kiwi, Bogyó és Babóca – csak néhány utónév azok közül, amelyeket az utóbbi időben az MTA elutasított. Megint nehéz dolga volt az Akadémiának: valaki bepróbálkozott a Kopasz utónévvel is Áramot és egyéb javakat lopott a vád szerint. Bíróság előtt Lagzi Lajcsi, a vád a közműszolgáltatók megkárosítása

Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.

331 ezres átlagfizetést mért a KSH

Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.

Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben

A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti meghallgatása. A képviselők előbb megállás – és a rendelkezésre álló időkeretük betartása – nélkül sorolták kérdéseiket, így a válaszokra végül alig jutott idő. A politikusok pedig majdnem összevesztek. Szerencsére azért kiderült néhány konkrétum is, egyebek mellett az is, hogy erősödik az uniós gyanú azt illetően, hogy a Facebook nem igazán tudja kontrollálni magát a piacon, ahol talán erőfölényével is visszaél.

Mark Zuckerberg ma nem alszik nyugodtan, az Európai Parlament belengette a Facebooknak a vörös zászlót

Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.

Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem

Egy újonnan felbukkant hiba miatt teljes hozzáférést kért az androidos telefonoktól a közösségi oldalhoz tartozó mobilapp, amely így a használója minden lépését követni tudta. Már kijavították, de hogy pontosan hány embert érintett, azt egyelőre nem közölték.

Komoly gond volt az androidos Facebookkal, lehet, hogy az ön telefonja is veszélybe került

A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.

Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét