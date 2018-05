Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","shortLead":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","id":"20180522_tesla_model_x_borulas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb4601-84d3-46a6-af0d-04133539fc65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_x_borulas","timestamp":"2018. május. 22. 18:21","title":"Még a törésteszten is alig bírták felborítani a Tesla Model X-et - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","shortLead":"Külföldi újságírók jelenlétében, hatalmas robbanással megkezdődött a Punggje-ri kísérleti nukleáris üzem felszámolása.","id":"20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51af137-dd96-4787-ae84-f450f49be7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c154a3-9722-4efa-b498-ee145365eb16","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_EszakKorea_leszerelte_nuklearis_kiserleti_telepet","timestamp":"2018. május. 24. 13:04","title":"Észak-Korea felrobbantotta nukleáris telepét - videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus erőművet veszélyeztetnek.","shortLead":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus...","id":"20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7ed08-2004-45ec-8b38-cbeaf33274ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 23. 07:55","title":"Már egy fontos erőmű területén hömpölyög a láva Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még egy beteg. Az általuk megalkotott mesterséges intelligencia azonban rendkívül pontosan számol.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még...","id":"20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf0a799-4e7c-447c-86d7-e2af32c85469","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Létrehozták a mesterséges intelligenciát, ami 90%-os pontossággal mondja meg, mikor hal meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","shortLead":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","id":"20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389427f-4b8d-46bf-9a81-d2fcf203e2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","timestamp":"2018. május. 24. 15:57","title":"Szeptembertől feltúrják a Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","shortLead":"Annyi mindenre lehetne használni a zöldterületet, itt illegális szemétlerakót csináltak belőle.","id":"20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8adc39-7f79-4ebb-a6e1-754fdcc965b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22098582-5681-49ed-b93a-14dcf4c0f2ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Video_Szemettelep_lett_a_zoldello_obudai_patakpartbol","timestamp":"2018. május. 24. 13:50","title":"Szeméttelep lett a zöldellő óbudai patakpartból - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült ki abból az országos közvélemény-kutatásból, amelyben mintegy tucatnyi, a cseh, a közép-európai, illetve a világpolitikában fontos szerepet játszó személyiségről kérdeztek cseh állampolgárokat.","shortLead":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült...","id":"20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db3cc6f-6146-4c57-bc53-d1a70a0c2a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","timestamp":"2018. május. 22. 17:19","title":"Ha a csehek importálnák a vezetőjüket, Orbánnak csak egy ellenfele lenne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]