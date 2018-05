Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak lennének erre. A MÁV szerint a hiba kijavítása folyamatban van, csak az eredeti gyártó túl drágán végezné el a munkát, ezért inkább más kivitelezőt kerestek, az pedig tovább tart.","shortLead":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak...","id":"20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eabe2b-5039-4b9e-b5ec-174938247c06","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","timestamp":"2018. május. 23. 20:51","title":"Hónapok óta nem működnek a bankkártya-olvasók a MÁV egy sor automatáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor még ott is összesereglenek.","shortLead":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor...","id":"20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97e84-009a-4aa3-84ca-1192eb82185a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","timestamp":"2018. május. 23. 14:18","title":"Van az az autó, amitől még Monacóban is lefagynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű eseményre húsz újságírót hívtak a világ minden pontjáról, akiket a szállodában sült teknőssel és cápauszonylevessel is vendégül láttak.","shortLead":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű...","id":"20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe41ed-3a95-4548-a3ec-3c3d59331734","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","timestamp":"2018. május. 22. 18:47","title":"Sült teknős és atomteszthelyszín - nemzetközi újságírókat vittek körbe Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorizmus, az álhírek terjedése, és az aggasztó orosz katonai tevékenységek miatt küldtek levelet a háztartásoknak, melyben praktikus ajánlásokat sorolnak föl vészhelyzetek esetére.","shortLead":"A terrorizmus, az álhírek terjedése, és az aggasztó orosz katonai tevékenységek miatt küldtek levelet a háztartásoknak...","id":"20180522_A_svedek_felkeszitik_a_lakossagot_mit_tegyenek_ha_kitor_a_haboru","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b56d5f4a-6abf-44b8-b2d2-4ea1df059b2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118bb1c3-ca4a-496f-97b9-45c421e4bf42","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_A_svedek_felkeszitik_a_lakossagot_mit_tegyenek_ha_kitor_a_haboru","timestamp":"2018. május. 22. 14:21","title":"A svédek felkészítik a lakosságot, mit tegyenek, ha kitör a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros megrendelésére készített tanulmányra hivatkozva. Szerintük Budapest legnagyobb közparkja helyett csupán a múzeumépületek közti részt kitöltő, felszabdalt zöldterületrészek maradnak majd. A Városligetet egy törvénymódosítással 2013-ban tették beépíthetővé.","shortLead":"Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros...","id":"20180523_A_Ligetvedok_szerint_a_Varosliget_megszunik_ebben_a_formajaban_letezni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d583c-8a32-4a57-bcae-149c22c71372","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Ligetvedok_szerint_a_Varosliget_megszunik_ebben_a_formajaban_letezni","timestamp":"2018. május. 23. 17:44","title":"Ligetvédők: Tanulmány is igazolja, hogy a Városliget ebben a formájában megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","shortLead":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","id":"20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a11fb-2f8d-4bfe-a16c-e9f32c7c4630","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","timestamp":"2018. május. 24. 12:45","title":"Brutális lesz a legendás börtönfilm remake-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","shortLead":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","id":"20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb67d9f3-22a3-4001-b2a1-5ecc76473d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","timestamp":"2018. május. 24. 08:22","title":"Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord született. 2883 milliárd forintot fizetett az állam tavaly különféle árukra és szolgáltatásokra.","shortLead":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord...","id":"20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34d5191-ef57-49e9-b934-1bb291de01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","timestamp":"2018. május. 24. 12:50","title":"Magyarországnál jobban senki sem függ az EU-s pénztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]