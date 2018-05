Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet műveltek, italoztak, majd veszekedni kezdtek, és előkerült egy húsz centis kés.","shortLead":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet...","id":"20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076e64f-60c5-4938-afcb-869496f1824a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","timestamp":"2018. május. 23. 18:42","title":"Börtönbe megy a nő, aki hegyi birtokán ölte meg férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","shortLead":"A bűnügyi hivatal vezetője szerint nagy veszélyforrás az Iszlám Állam támogatói körének \"nagyon agresszív\" propagandája.","id":"20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60bf6e8b-3a5f-48e7-9931-73909ac6f382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4efcfb5-420f-4ae0-a3b5-61676b3727b6","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nemetorszagban_tovabbra_is_nagy_a_terrortamadasok_veszelye","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Németországban továbbra is nagy a terrortámadások veszélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7627dd-296e-40f7-993e-191e34387a16","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alireza Nazari, a törökországi Atatürk Egyetem Tat Makaron nevű csapata nyerte meg a csütörtöki Reccs Tésztahídépítő-világbajnokság tartó kategóriáját Budapesten. Hídjuk 561,4 kilogrammos terhelésnél roppant össze. Mutatjuk a többi versenyző munkáját is. ","shortLead":"Alireza Nazari, a törökországi Atatürk Egyetem Tat Makaron nevű csapata nyerte meg a csütörtöki Reccs...","id":"20180524_tesztahid_teszta_hidepito_vilagbajnoksag_budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd7627dd-296e-40f7-993e-191e34387a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1fe74-7126-45b3-8594-eec7589674b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_tesztahid_teszta_hidepito_vilagbajnoksag_budapest","timestamp":"2018. május. 24. 15:55","title":"Fotók: ez a tésztahíd 561 kilót is gond nélkül elbír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Giuseppe Conte \"szelídnek tűnik, de belevaló\". ","shortLead":"Az Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Giuseppe Conte \"szelídnek tűnik, de belevaló\". ","id":"20180523_Zold_jelzest_kapott_kormanyt_alakithat_az_ismeretlen_jogaszprofesszor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7403f0a-5383-44da-b278-425fa4edbaf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Zold_jelzest_kapott_kormanyt_alakithat_az_ismeretlen_jogaszprofesszor","timestamp":"2018. május. 23. 20:30","title":"Zöld jelzést kapott, kormányt alakíthat az ismeretlen olasz jogászprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","shortLead":"Valamiért nem tetszik az Avast Antivirusnak a Windows 10 tavaszi frissítése, legalábbis annak bizonyos változata.","id":"20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f46d9c7-2542-43af-afdb-0947e13739be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_avast_antivirus_problemaja_a_2018_aprilisi_windows_frissitessel","timestamp":"2018. május. 23. 06:03","title":"Gondjai lehetnek, ha az Avast antivírus fut a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5449454a-50ac-486a-a829-6bf8eb756bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ózdi rendőrök mentették meg az erdő közepén kikötött és magára hagyott kutyacsaládot.","shortLead":"Ózdi rendőrök mentették meg az erdő közepén kikötött és magára hagyott kutyacsaládot.","id":"20180524_Az_erdo_kozepen_hagytak_kikotve_egy_kutyacsaladot_Borsodban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5449454a-50ac-486a-a829-6bf8eb756bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579f3a45-938c-44cd-96fc-17dd6c99f8c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Az_erdo_kozepen_hagytak_kikotve_egy_kutyacsaladot_Borsodban","timestamp":"2018. május. 24. 16:36","title":"Az erdő közepén hagytak kikötve egy kutyacsaládot Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást indítsanak Ukrajna ellen. Állítólag júniusban tervezik végrehajtani. ","shortLead":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást...","id":"20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f4502-0903-4697-9d37-5ba8aa976a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","timestamp":"2018. május. 23. 20:05","title":"Cisco: Oroszország nagyon komoly kibertámadásra készül Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]