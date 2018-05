Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","shortLead":"Nem vitte túlzásba a válaszolgatást, mert \"a jövő héten is le szeretne ülni a kispadra\".","id":"20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fecddce-a0ca-4afc-a1a0-d7dde6857e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0448acf4-2749-4c0a-a19d-4dcb1b472df8","keywords":null,"link":"/sport/20180524_rejtelyesen_nyilatkozott_a_kupabukta_utan_a_puskas_akademia_edzoje","timestamp":"2018. május. 24. 10:05","title":"Rejtélyesen nyilatkozott a kupabukta után a Puskás Akadémia edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét hallunk a videóban és kik készítették el azt.","shortLead":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét...","id":"20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666be847-894a-421d-ab47-898f1e4036d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","timestamp":"2018. május. 23. 11:03","title":"De milyen zene szól a videó alatt? Többé nem kell keresgetni, a YouTube azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e17b629-393f-4393-9f4e-27187589b50d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb fél évvel halasztották el a döntést az atomerőmű-építésről.","shortLead":"Újabb fél évvel halasztották el a döntést az atomerőmű-építésről.","id":"20180523_A_csehek_meg_varnak_az_atomeromuepitessel_oket_erdekli_az_Europai_Bizottsag_velemenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e17b629-393f-4393-9f4e-27187589b50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83818a1a-6f98-4085-acde-fcc0bfbe3fed","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_csehek_meg_varnak_az_atomeromuepitessel_oket_erdekli_az_Europai_Bizottsag_velemenye","timestamp":"2018. május. 23. 15:33","title":"A csehek még várnak az atomerőmű-építéssel, őket érdekli az Európai Bizottság véleménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni hírportálra hivatkozva a Magyar Idők. ","shortLead":"Óránként közlekednek majd a Balaton déli partján az expresszvonatok a nyári menetrendben – írja egy balatoni...","id":"20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ec1ae-719d-486b-82c5-6f5c3dc2bad4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d7e02d-4d35-4430-b54b-bdd8f5ae4577","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Vege_lehet_a_nyari_balatoni_remalomnak_suritik_a_vonatokat","timestamp":"2018. május. 23. 06:33","title":"Vége lehet a nyári balatoni rémálomnak: sűrítik a vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű férfi előbb azt kiabálta az utcán békésen sétáló párnak, hogy a férfi pedofil. Majd jött az erővágó.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű férfi előbb azt kiabálta az utcán békésen sétáló párnak, hogy a férfi pedofil. Majd...","id":"20180522_Bortonbe_megy_a_pecsi_hidegvagos_verekedo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1379708d-c69d-4edd-90c7-cdfe05da0496","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Bortonbe_megy_a_pecsi_hidegvagos_verekedo","timestamp":"2018. május. 22. 17:00","title":"Börtönbe megy a pécsi hidegvágós verekedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni a közbeszerzések elbírálásánál.","shortLead":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni...","id":"20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da8712-701b-48aa-a8eb-b3260aed821a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","timestamp":"2018. május. 24. 11:35","title":"Jönnek a fenntartható közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő a legendás fotósorozat főszereplője, nincs is nála alkalmasabb ember a feladatra. ","shortLead":"Ő a legendás fotósorozat főszereplője, nincs is nála alkalmasabb ember a feladatra. ","id":"20180523_John_Malkovich_tarlatvezetest_tartott_a_Mucsarnokban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5aa6153-8f58-4f5c-be59-ea8be9d1e09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a2adc83-24a5-4c85-8c04-6587bedad962","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_John_Malkovich_tarlatvezetest_tartott_a_Mucsarnokban","timestamp":"2018. május. 23. 13:35","title":"John Malkovich tárlatvezetést tartott a Műcsarnokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is kapott 210 darabot. Akkor vetik be őket, ha ismét támadnának az oroszok.","shortLead":"Az amerikai fejlesztésű FGM-148 Javelin a világ leghatékonyabb páncéltörő rendszere, amelyből most az ukrán hadsereg is...","id":"20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45cfacd6-56e3-49b3-9a85-0e2593194f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583911a8-2a17-4234-8efb-8580ca53ba12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_fgm_148_javelin_panceltoro_raketa_ukrajna_ukran_hadsereg","timestamp":"2018. május. 22. 22:18","title":"Megjött Ukrajnába az amerikai páncéltörő ököl: először felrepül 150 méterre, majd felülről csap le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]