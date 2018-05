Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak, hogy a hőhullámok, szárazságok és áradások több tízmilliárd dollárnyi kárt okozzanak ebben a században – mutatták ki amerikai kutatók, felbecsülve a párizsi klímaegyezmény gazdasági hatásait.","shortLead":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak...","id":"20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc8bdc8-05e1-491e-aaa0-556639381006","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","timestamp":"2018. május. 24. 06:03","title":"Egyetlen szigorú lépés felpörgetné a gazdaságot, csak vagy félünk, vagy gyengék vagyunk megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm, egészen pontosan Kathleen Kennedy kirúgta a film rendezőit, Phil Lordot és Chris Millert. Nos, az első olyan Disney-féle Csillagok háborúja-filmet, amelynek nincs lelke. Pedig nagyon bizonygatja, hogy van neki. Kritika.","shortLead":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm...","id":"20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1254b-0a18-425a-9ac1-c5453d9e85cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","timestamp":"2018. május. 22. 15:27","title":"Ez a Han Solo csak egy vállrándítást érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c83a8e-56d6-4d93-9c28-4e5caa51d082","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismert cégek is szerepelnek rajta.","shortLead":"Ismert cégek is szerepelnek rajta.","id":"20180523_Kivancsi_ra_sarose_a_munkaadoja_Itt_a_NAV_feketelistaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c83a8e-56d6-4d93-9c28-4e5caa51d082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff214df-5c82-4d3c-b900-76d96c880224","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Kivancsi_ra_sarose_a_munkaadoja_Itt_a_NAV_feketelistaja","timestamp":"2018. május. 23. 14:49","title":"Kíváncsi rá, sáros-e a munkaadója? Itt a NAV feketelistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.","shortLead":"Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.","id":"20180524_Van_ahol_a_piacoknak_is_van_ejszakaja__es_micsoda_buli","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2270f-0e00-48c9-b0c6-80dbccec8db1","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Van_ahol_a_piacoknak_is_van_ejszakaja__es_micsoda_buli","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Van, ahol a piacoknak is van éjszakája – és micsoda buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","shortLead":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","id":"20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e00a3f-949f-4dfd-b9da-97dd5f00e545","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","timestamp":"2018. május. 23. 10:49","title":"Mégsem épít gyárat Baranyában a német multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári Zsolt Istvánt indítja.","shortLead":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári...","id":"20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0d5288-2036-4cfa-bbd6-9d48bb7f250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","timestamp":"2018. május. 23. 10:13","title":"Egy vőfélyt indít a Munkáspárt a VIII. kerületi polgármester-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Családi képet akart készíteni, nem egy olyat, mint amilyet focicsapatokról szoktak – mondta a fotós, aki elkészítette Harry herceg és Meghan Markle hivatalos fényképeit a szombati esküvőjük után.","shortLead":"Családi képet akart készíteni, nem egy olyat, mint amilyet focicsapatokról szoktak – mondta a fotós, aki elkészítette...","id":"20180523_harry_meghan_markle_eskuvo_fotozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e58399b-7857-4338-9a16-6bb91fd960ae","keywords":null,"link":"/elet/20180523_harry_meghan_markle_eskuvo_fotozas","timestamp":"2018. május. 23. 14:05","title":"Elárulta a fotós Harry és Meghan fényképeinek titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]