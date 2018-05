Az idén 81 éves Morgan Freemant is szexuális zaklatással vádolja több nő, akik a CNN-nek nyilatkoztak.

A lap idéz egy produkciós asszisztenst, aki 2015-ben a Vén rókák című film forgatásán dolgozott együtt Freemannel, a színész pedig a nő állítása szerint többször kéretlenül ért hozzá a hátán, illetve többször megpróbálta felemelni a szoknyáját is, valamint azt kérdezgette tőle, hogy van-e rajta alsónemű.

A lapnak egy másik nő arról mesélt, hogy a Szemfényvesztők 2012-es forgatásán Freeman rendszeresen megjegyzéseket tett az ő és más női kollégák testére, ők pedig tudták, hogy ha a színésszel fognak találkozni, akkor jobb, ha nem viselnek testhezálló, vagy jobban kivágott ruhákat.

A CNN-nek összesen nyolc nő számolt be arról, hogy Freeman vagy szexuálisan zaklatta őket, vagy csak "helytelenül viselkedett", további nyolc ember pedig arról mesélt, hogy tanúi voltak Freeman hasonló viselkedésének.

A lapnak nyilatkozók szerint Freeman rendszeresen viselkedett helytelenül a forgatáson dolgozó nőkkel, megpróbált hozzájuk érni, megjegyzéseket tett a tesükre és az öltözékükre is, de senki nem jelentette az ilyen eseteket, mert féltették a munkájukat, ezért inkább máshogy öltöztek, vagy megpróbálták elkerülni a színészt.

A CNN megszólaltatta Freeman munkatársait a produkciós irodájánál, az 1996-ban alapított Revelations Entertainmentnél is, ahol szintén hasonló esetekről számoltak be, sőt, arról is, hogy Freeman nyilvánosan megalázta üzlettársát, Lori McCrearyt is, akiről úgy beszélt, hogy nem lehet komolyan venni, ha rövid szoknyában van.

A lapnak sem Freeman, sem McCreary nem reagált a megkeresésére.