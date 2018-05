Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3135de8b-1d3c-41fd-8256-f13e15eec4a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a dél-koreai elnököt fogadta, akkor közölte, hogy később tarthatják meg a várva várt csúcsot.","shortLead":"Az amerikai elnök a dél-koreai elnököt fogadta, akkor közölte, hogy később tarthatják meg a várva várt csúcsot.","id":"20180522_csuszhat_trump_es_kim_tortenelmi_talalkozoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3135de8b-1d3c-41fd-8256-f13e15eec4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145df1d6-8c3e-4a55-a249-19fdd28496e7","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_csuszhat_trump_es_kim_tortenelmi_talalkozoja","timestamp":"2018. május. 22. 19:05","title":"Csúszhat Trump és Kim történelmi találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","shortLead":"A Tesla büszkén tette közzé azt a videót, amelyen addig próbálkoznak, amíg fel nem borítják a Model X-et.","id":"20180522_tesla_model_x_borulas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad59be7-3bbc-4c21-96b5-0d5d0f32e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebb4601-84d3-46a6-af0d-04133539fc65","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_x_borulas","timestamp":"2018. május. 22. 18:21","title":"Még a törésteszten is alig bírták felborítani a Tesla Model X-et - videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","shortLead":"Az autó hanggal jelzi a sofőr számára, ha a guminyomás elérte a gyárilag előírt szintet.","id":"20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52808805-416b-4b0a-86d5-45ccfc188bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d38b52-ff11-40ac-99cd-e0bccd7bf7c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_zsenialis_otlet_guminyomas_beallitas_nissan_autogumi_gumi_fogyasztas_biztonsag_video","timestamp":"2018. május. 24. 08:21","title":"Zseniális ötlet teszi egyszerűbbé a guminyomás beállítását, videón mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk, milyen egy Ford T-Modellben utazni.","shortLead":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk...","id":"20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81460b5-8b2b-43f3-a810-ad3c85fa140e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","timestamp":"2018. május. 22. 17:21","title":"Makónak köszönheti a Ford, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártó cége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat mérséklése, a biztonság erősítése. Csakhogy… A Bankmonitor kiszámította, hogy mit jelent mindez egy átlagos hitelfelvevő számára. ","shortLead":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat...","id":"20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04144c5c-c9df-4858-b2ee-25291519aa5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","timestamp":"2018. május. 24. 06:35","title":"Nagy változások jöhetnek a lakáshiteleknél – Ki jár jól? Utánaszámoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","shortLead":"Rekordalacsony maradt az alapkamat.","id":"20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0fe33c-715c-4040-8902-66c666903ade","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Hiaba_gyengul_a_forint_Matolcsyek_nem_leptek","timestamp":"2018. május. 22. 14:08","title":"Hiába gyengül a forint, Matolcsyék nem léptek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság mindent meg akar tenni a csalások ellen.","shortLead":"Az Európai Bizottság mindent meg akar tenni a csalások ellen.","id":"20180523_Megerositene_Brusszel_az_OLAFot_foleg_ott_ahol_nincs_Europai_Ugyeszseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee80c61-722d-49b1-9ac6-603bbc59625f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megerositene_Brusszel_az_OLAFot_foleg_ott_ahol_nincs_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2018. május. 23. 14:56","title":"Megerősítené Brüsszel az OLAF-ot, főleg ott, ahol nincs Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08eb6a0e-4ab2-4384-8328-1689d48a1af6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Gyermekeink biztonsága a legfontosabb, ezért abszolút nem mindegy, hogy milyen autós gyerekülésbe ültetjük a kicsiket. Most először légzsákos ülést is teszteltek a németek. ","shortLead":"Gyermekeink biztonsága a legfontosabb, ezért abszolút nem mindegy, hogy milyen autós gyerekülésbe ültetjük a kicsiket...","id":"20180523_2018_gyerekules_teszt_gyermek_auto_biztonsag_adac_teszt_baleset_biztonsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08eb6a0e-4ab2-4384-8328-1689d48a1af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca63bb5-2fad-4b8c-8a3a-b55f2faf94dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_2018_gyerekules_teszt_gyermek_auto_biztonsag_adac_teszt_baleset_biztonsag","timestamp":"2018. május. 23. 08:21","title":"Itt a 2018-as nagy gyerekülésteszt – háromba nem ültetnénk gyerkőcöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]