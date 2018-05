Kiborította Kovács Áront Shane Tusup tegnap közleménye, amiben az edző leírta, azért válnak, mert felesége megcsalta őt Dudás Dániellel.

A műsorvezető a Facebookon azt kéri, maradjanak a férfiak akkor is férfiak, ha megcsalják őket, ne menjenek le kutyába, ne átkozódjanak, ne árulkodjanak, mint a gyerekek.

Tanuljuk már meg méltósággal feldolgozni azt felnőtt korunkra, hogy az anyukánk volt az utolsó nő, aki nem cserélne le bennünket – még rövid időre sem - soha senkiért! Tanuljuk meg, mert ez tény! És tudom, ez is nehéz lesz, de próbáljuk meg elfogadni, hogy rajtunk kívül még van pár milliárd férfi a bolygón és ezeknek egy kisebb része talán, de biztosan tud nálunk vonzóbb érdekesebb, izgalmasabb, viccesebb és izmosabb lenni egy adott pillanatban, még akár a szerelmünk számára is! Fogadjuk már el, mert ez is tény!