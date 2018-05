Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál telefonon beszélt a képviselővel, azt mondta, hivatalosan még nem tájékoztatták, de ő is úgy hallotta, hogy ilyen döntés született.","shortLead":"A kormányközeli portál telefonon beszélt a képviselővel, azt mondta, hivatalosan még nem tájékoztatták, de ő is...","id":"20180525_Pesti_Sracok_Sallait_kizartak_az_LMPbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d52242-6c68-4cb1-beca-a2bc4e65a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f3879b-0d6b-4ffc-8917-d0246c05f43b","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Pesti_Sracok_Sallait_kizartak_az_LMPbol","timestamp":"2018. május. 25. 07:31","title":"Pesti Srácok: Sallait kizárták az LMP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak, hogy a hőhullámok, szárazságok és áradások több tízmilliárd dollárnyi kárt okozzanak ebben a században – mutatták ki amerikai kutatók, felbecsülve a párizsi klímaegyezmény gazdasági hatásait.","shortLead":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak...","id":"20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc8bdc8-05e1-491e-aaa0-556639381006","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","timestamp":"2018. május. 24. 06:03","title":"Egyetlen szigorú lépés felpörgetné a gazdaságot, csak vagy félünk, vagy gyengék vagyunk megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f230aa3-ff05-4f7e-949e-fdc03dc7b9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusnő szerint van hiteles baloldali politikus Magyarországon: a jelenlegi miniszterelnök.","shortLead":"A politikusnő szerint van hiteles baloldali politikus Magyarországon: a jelenlegi miniszterelnök.","id":"20180524_Szili_Katalin_leszamol_az_MSZPs_neoliberalisokkal_es_Orbant_dicseri","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f230aa3-ff05-4f7e-949e-fdc03dc7b9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a2985-5cd0-4d15-9b81-0d1f3004befd","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szili_Katalin_leszamol_az_MSZPs_neoliberalisokkal_es_Orbant_dicseri","timestamp":"2018. május. 24. 12:12","title":"Szili Katalin leszámol az MSZP-s \"neoliberálisokkal\" és Orbánt dicséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1248cb1-4f03-402e-8cc9-91dae50ba843","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp most virágzik a mák, ezt örökítette meg az MTI fotósa a Zala megyei Milejszeg határában. ","shortLead":"Épp most virágzik a mák, ezt örökítette meg az MTI fotósa a Zala megyei Milejszeg határában. ","id":"20180524_Fotok_Gyonyoruek_a_makmezok_Zalaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1248cb1-4f03-402e-8cc9-91dae50ba843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665c490-0e42-4272-b31d-0603935dbeb6","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Fotok_Gyonyoruek_a_makmezok_Zalaban","timestamp":"2018. május. 24. 17:41","title":"Fotók: Gyönyörűek a mákmezők Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság mindent meg akar tenni a csalások ellen.","shortLead":"Az Európai Bizottság mindent meg akar tenni a csalások ellen.","id":"20180523_Megerositene_Brusszel_az_OLAFot_foleg_ott_ahol_nincs_Europai_Ugyeszseg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9206ffb-4d4c-4119-b800-d404c1db7712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee80c61-722d-49b1-9ac6-603bbc59625f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megerositene_Brusszel_az_OLAFot_foleg_ott_ahol_nincs_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2018. május. 23. 14:56","title":"Megerősítené Brüsszel az OLAF-ot, főleg ott, ahol nincs Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8318eb97-b3a9-430c-9cec-215dec6c278c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Clint Walker 90 éves volt.","shortLead":"Clint Walker 90 éves volt.","id":"20180523_Meghalt_A_piszkos_tizenketto_sztarja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8318eb97-b3a9-430c-9cec-215dec6c278c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ff91bb-11ef-44a8-87db-0653962ae7d4","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_A_piszkos_tizenketto_sztarja","timestamp":"2018. május. 23. 12:47","title":"Meghalt A piszkos tizenkettő sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba046b6-c323-49b8-9bbe-0343aae2fe6a","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Ez a támadás fájhat a magyar kormánypártnak. A Human Rights Watch a német konzervatívok körében lobbizik mostantól azért, hogy az Európai Néppárt zárja ki sorai közül a Fideszt. A nemzetközi kampány indulását belejelentő Wenzel Michalski a hvg.hu kérdésére szerdán azt mondta: most kell mindenkinek eldöntenie, melyik oldalon áll a populizmus által okozott politikai válságban. A HRW németországi igazgatója azt mondja: lát esélyt a Fidesz kizárására, mert sokak számára kellemetlenné vált az európai értékek magyarországi megsértése.","shortLead":"Ez a támadás fájhat a magyar kormánypártnak. A Human Rights Watch a német konzervatívok körében lobbizik mostantól...","id":"20180523_HRWirodavezeto_Orbannak_globalis_hatasa_van_es_eljott_a_politikai_kuzdelem_ideje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ba046b6-c323-49b8-9bbe-0343aae2fe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8391443-e529-4dd2-b819-cbe3a176997a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_HRWirodavezeto_Orbannak_globalis_hatasa_van_es_eljott_a_politikai_kuzdelem_ideje","timestamp":"2018. május. 23. 16:59","title":"HRW-igazgató: Orbán hatása globális, eljött az idő megküzdeni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4aafc1-9087-47b3-b70b-0a9c786216c2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201821_robotok_es_robotosok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c4aafc1-9087-47b3-b70b-0a9c786216c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9bc6d8-61b2-4c8c-bf53-57bf41b625c7","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.21/201821_robotok_es_robotosok","timestamp":"2018. május. 24. 09:00","title":"Farkas Zoltán: Robotok és robotosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]