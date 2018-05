Magyar csapat is versenyez az európai barbecue bajnokságon

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több helyen balesetek is voltak. Óriásiak a dugók a főváros környékén

Szövetségesek nélkül akarja megvédeni Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök, de hogy kitől, azt nem tudni - írja a friss HVG.

Orbán legújabb színjátéka: egyedül a világ ellen

Egy kétéves gyerek testhőmérséklete egy árnyékban parkoló autóban is valamivel kevesebb mint két óra alatt érheti el az életveszélyes határt.

Egy óra alatt is meghalhat egy forró autóban hagyott gyerek

A brit külügyminiszter 18 percig beszélt velük, mire leesett neki, hogy valami nem stimmel. ","shortLead":"A brit külügyminiszter 18 percig beszélt velük, mire leesett neki, hogy valami nem stimmel. ","id":"20180524_Orosz_telefonbetyarok_vertek_at_Boris_Johnsont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e690a2a-001d-43ba-bfe0-9f3bf5e563ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4314bd-2c24-437b-9afa-571f2c628b12","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Orosz_telefonbetyarok_vertek_at_Boris_Johnsont","timestamp":"2018. május. 24. 22:08","title":"Orosz telefonbetyárok verték át Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő, a kellemetlenkedéssel nagyobb anyagi és erkölcsi kárt okoznak, mint a tolvajok.","shortLead":"A szállodásoknak nagyon észnél kell lenniük a lopásokkal, mert ha véletlenül egy valódi vendéget vesznek elő...","id":"20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df439f2a-4db2-420c-99f0-9758440dab24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c139a6c9-0f1f-4093-a4d1-89d044450daf","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Szallodai_biztonsag_tolvaj_atveres","timestamp":"2018. május. 24. 11:49","title":"Színésznek amatőrök, tolvajnak profik, mit lehet tenni a szállodai besurranók ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel alapján a sofőr nem sokat foglalkozott azzal, hogy a lámpa pirosra váltott, szinte lassítás nélkül hajtott át rajta.","shortLead":"A felvétel alapján a sofőr nem sokat foglalkozott azzal, hogy a lámpa pirosra váltott, szinte lassítás nélkül hajtott...","id":"20180525_piros_lampa_gyalogatkelohely_reflex_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97147222-d7b5-4581-8521-6bdcfe7b7108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd7ebb4-8800-4560-9edc-8e4090eb08b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_piros_lampa_gyalogatkelohely_reflex_video","timestamp":"2018. május. 25. 04:01","title":"Piroson hajtott át az autós, a reflexe mentette meg a gyalogos életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kétéves gyermek egy óra alatt súlyos károsodásokat szenvedhet a felforrósodott autóban, és akár halállal végződő hipertermia (megemelkedett testhőmérséklet) is kialakulhat nála – figyelmeztetnek amerikai kutatók a Temperature című folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"Egy kétéves gyermek egy óra alatt súlyos károsodásokat szenvedhet a felforrósodott autóban, és akár halállal végződő...","id":"20180525_autoban_hagyott_gyerek_hipertermia_hoguta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc4ecb0-0b5c-45d4-adea-6ccb7fab499f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5f27e9-d2ed-4434-a799-df6f8a76bbd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_autoban_hagyott_gyerek_hipertermia_hoguta","timestamp":"2018. május. 25. 05:31","title":"47 fokos levegő, 51 fokos ülések: egy óra alatt végzetessé válik a forró autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. Villámcsapás miatt megsérült négy ember Győr-Moson-Sopron megyében