Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen kitakarják. De azért van itt egy csavar.","shortLead":"Persze nyugodjon meg mindenki, egy férfi mellbimbója látható csak, míg a két pucérnak látszó nő mellbimbóját trükkösen...","id":"20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1822f79-52f3-4fad-8548-a00dcde227e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52a2377-5705-4e93-ac4c-5a8599709885","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Uristen_a_Forbes_mellbimbot_tett_a_cimlapra","timestamp":"2018. május. 24. 11:51","title":"Úristen, a Forbes magyar mellbimbót tett a címlapra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","shortLead":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","id":"20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a30b93-1c96-4c8e-8f53-19e612ac966a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","timestamp":"2018. május. 24. 10:21","title":"Előbb le kell lőniük – mondta a Ferrari-vezér divatterepjáró ügyben, ma már mást gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2701ba42-c9b4-46e0-8d6e-b6d90dba72f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP politikusa azt mondta, Fodor Gábornak el kellene gondolkodni, hogy van-e még gerince egyáltalán, és hogy folytatnia kell-e a politikai pályafutását vagy ideje befejezni.","shortLead":"Az MSZP politikusa azt mondta, Fodor Gábornak el kellene gondolkodni, hogy van-e még gerince egyáltalán, és...","id":"20180524_Bangone_belerugott_Fodor_Gaborba_es_az_MSZP_volt_elnokebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2701ba42-c9b4-46e0-8d6e-b6d90dba72f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3327be12-f11f-465b-9d80-b1bf3f14c550","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Bangone_belerugott_Fodor_Gaborba_es_az_MSZP_volt_elnokebe","timestamp":"2018. május. 24. 10:12","title":"Bangóné belerúgott Fodor Gáborba és az MSZP volt elnökébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. A kormányról csak annyit tudni, hogy egy teljesen ismeretlen, homályos múltú figura vezetheti majd. És még ez sem biztos. ","shortLead":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval...","id":"20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cb87f6-fb3f-4b1d-a0e5-0ca5a8f3b844","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Az olasz puding próbája, avagy mit hozhat a bázisdemokrácia és az autoritarizmus keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c2138c5-9dfb-46f8-afc8-2a3fbcf40d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán végre hivatalosan is bemutatkozott a HTC legújabb csúcsmobilja, a HTC U12+, amely a mindig megbízható mérési eredményeiről híres DxOLabs tesztje szerint a második legjobb kamerával szerelt mobil lett.","shortLead":"Szerdán végre hivatalosan is bemutatkozott a HTC legújabb csúcsmobilja, a HTC U12+, amely a mindig megbízható mérési...","id":"20180524_htc_u12_plus_specifikacio_ara_androidos_csucsmobil_milyen_kameraja_van_a_htc_u12_plusnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c2138c5-9dfb-46f8-afc8-2a3fbcf40d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f6c0fe-94c1-40c1-96c5-fb18de75408a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_htc_u12_plus_specifikacio_ara_androidos_csucsmobil_milyen_kameraja_van_a_htc_u12_plusnak","timestamp":"2018. május. 24. 11:03","title":"Itt a HTC új csúcsmobilja: váratlanul jó kamera van benne, gomb viszont egyáltalán nincs rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","shortLead":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","id":"20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d242aa-2868-4087-87c4-b1fa79d3b12d","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","timestamp":"2018. május. 23. 12:02","title":"Újra megkapják a gyalogosok a Szabadság hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea lakásán fellelt cégbirodalom után egy újabbra, bár kétségkívül kisebbre bukkantunk az új erőforrás miniszter környezetében.","shortLead":"A nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea lakásán fellelt cégbirodalom után...","id":"20180524_Kasler_Miklost_csaladtagok_cegei_veszik_korul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d58db9f-7623-44ff-915c-9afd49b7bcaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Kasler_Miklost_csaladtagok_cegei_veszik_korul","timestamp":"2018. május. 24. 17:16","title":"Kásler Miklóst családtagok cégei veszik körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]