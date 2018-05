Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai módra. És került bele még egy apró újdonság.","shortLead":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai...","id":"20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14acaf-1f18-497a-871d-8a3054dcbc0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","timestamp":"2018. május. 25. 09:03","title":"Régóta várt hasznos funkciót kapott a Windows – de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó Kimmel Tamás és Sztarenki Dóra főszereplésével készült 1945.



","shortLead":"Május 26-tól látható az HBO GO-n és a Cinemax2-ön Török Ferenc legutóbbi filmje, a Rudolf Péter, Tasnádi Bence, Szabó...","id":"20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c715bd-d75a-4a0b-8f7d-c9419a73e6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62928dfa-a177-40b0-b43a-74842c0877c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Az_HBO_is_bemutatja_az_1945ot","timestamp":"2018. május. 24. 14:48","title":"Az HBO is bemutatja az 1945-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint a grillezés során keletkező füst szó szerint a bőr alá is beivódik: a benne lévő káros, rákkeltő anyagok bőrön át intenzívebben kerülnek be a szervezetbe, mint belélegezve.","shortLead":"Kínai kutatók szerint a grillezés során keletkező füst szó szerint a bőr alá is beivódik: a benne lévő káros, rákkeltő...","id":"20180524_grill_fust_grillezes_szabadban_sutes_rak_rakkelto_anyag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c213a2-944f-445a-917e-c21d32812a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_grill_fust_grillezes_szabadban_sutes_rak_rakkelto_anyag","timestamp":"2018. május. 24. 19:59","title":"Figyeljen oda, kutatók mondják: rákot okozhat a szabadban sütögetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és Európa-bajnok középpályás.","shortLead":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és...","id":"20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6eb09-82f8-474a-b068-238caa99022c","keywords":null,"link":"/sport/20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","timestamp":"2018. május. 24. 05:25","title":"Megvan Iniesta új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da03a4ed-78ab-4c21-880a-7cdfe3b9723e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Luis, légy erős !- ez az SMS érkezett a Néppárt exkincstárnokához a miniszterelnöktől. Mariano Rajoy spanyol kormányfő nemhiába aggódott: 33 éves börtönbüntetésre és 44 millió eurós pénzbüntetésre ítélte a bíróság a Néppárt egykori kincstárnokát. Magát a kormányfőt is meghallgatta a bíróság a feketekassza ügyében: Mariano Rajoy mindent tagadott.","shortLead":"Luis, légy erős !- ez az SMS érkezett a Néppárt exkincstárnokához a miniszterelnöktől. Mariano Rajoy spanyol kormányfő...","id":"20180525_Feketekassza_a_Neppartban_bukik_a_jobboldali_spanyol_kormany_a_korrupcio_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da03a4ed-78ab-4c21-880a-7cdfe3b9723e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62a574d-2175-4198-a9f9-d3f93a2a1860","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Feketekassza_a_Neppartban_bukik_a_jobboldali_spanyol_kormany_a_korrupcio_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 13:29","title":"Feketekassza a Néppártban, bukik a jobboldali spanyol kormány a korrupció miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – nyilatkozta Oszkó Péter.","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6a4bb-fff7-4cdd-afdf-09bd6bc0f03f","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","timestamp":"2018. május. 24. 14:25","title":"Oszkó: túl sokan várnak az állami pénzekre és a baráti megrendelésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak lennének erre. A MÁV szerint a hiba kijavítása folyamatban van, csak az eredeti gyártó túl drágán végezné el a munkát, ezért inkább más kivitelezőt kerestek, az pedig tovább tart.","shortLead":"Az RTL Híradója szerint több vasútállomáson sem fogadnak el az automaták bankkártyát, noha eredetileg alkalmasak...","id":"20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a066235b-6b94-4fbc-8162-1c0ede63653c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76eabe2b-5039-4b9e-b5ec-174938247c06","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Honapok_ota_nem_mukodnek_a_bankkartyaolvasok_a_MAV_egy_sor_automatajan","timestamp":"2018. május. 23. 20:51","title":"Hónapok óta nem működnek a bankkártya-olvasók a MÁV egy sor automatáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakóépület átmenetileg lakhatatlanná vált.","shortLead":"A lakóépület átmenetileg lakhatatlanná vált.","id":"20180524_Ledontotte_a_villam_egy_haz_kemenyet_Csepan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4ae245-3241-4fe9-9aca-c68c929c7053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4244b266-d675-42e7-bfe6-de365d9546b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Ledontotte_a_villam_egy_haz_kemenyet_Csepan","timestamp":"2018. május. 24. 18:44","title":"Ledöntötte a villám egy ház kéményét Csépán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]