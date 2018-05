Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára visszahívják Brüsszeltől Lisszabonon át Athénig. Első nemzetközi produkcióban készült előadásuk, a Nehéz istennek lenni Ausztráliába is eljutott. A Gyömrői úti raktárépületben két kamionon játszódó hiperrealista valóságshow négy év szünet után szerepel ismét a Trafó műsorán. A Proton Színház két alapítójával, Mundruczó Kornéllal és Büki Dóra ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára...","id":"20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02acb84-598e-42a8-b52e-309b7a559c71","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","timestamp":"2018. május. 23. 20:00","title":"\"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","shortLead":"Egy buszmegállóban vártak, amikor villám csapott le mellettük. ","id":"20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92a57bed-02e2-4fb3-a663-0fef19df0cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f596bcd-a564-419e-ab02-307d56e4b432","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Villamcsapas_miatt_megserult_negy_ember_GyorMosonSopron_megyeben","timestamp":"2018. május. 24. 17:48","title":"Villámcsapás miatt megsérült négy ember Győr-Moson-Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Giuseppe Conte \"szelídnek tűnik, de belevaló\". ","shortLead":"Az Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Giuseppe Conte \"szelídnek tűnik, de belevaló\". ","id":"20180523_Zold_jelzest_kapott_kormanyt_alakithat_az_ismeretlen_jogaszprofesszor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a3ce14c-6a87-47f1-b233-15163140a49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7403f0a-5383-44da-b278-425fa4edbaf3","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Zold_jelzest_kapott_kormanyt_alakithat_az_ismeretlen_jogaszprofesszor","timestamp":"2018. május. 23. 20:30","title":"Zöld jelzést kapott, kormányt alakíthat az ismeretlen olasz jogászprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten 8 százalékkal kevesebb lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok, ám a kínálat mégsem szűkült.","shortLead":"Budapesten 8 százalékkal kevesebb lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok, ám a kínálat mégsem szűkült.","id":"20180524_Egyre_tobb_lakas_ragad_be_a_piacon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32950f75-9e6e-4f82-9b98-8d7e1ae2f686","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Egyre_tobb_lakas_ragad_be_a_piacon","timestamp":"2018. május. 24. 10:09","title":"Egyre több lakás ragad be a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f393c8e-1752-489a-8cba-0d7ba4c8a741","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Félresikerült egy második világháborús bomba hatástalanítása a németországi Drezdában, a robbanószerkezet csütörtökre virradó éjjel működésbe lépett, a helyszínen tűz ütött ki.","shortLead":"Félresikerült egy második világháborús bomba hatástalanítása a németországi Drezdában, a robbanószerkezet csütörtökre...","id":"20180524_hatastalanitas_kozben_robbant_fel_egy_vilaghaborus_bomba_drezdaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f393c8e-1752-489a-8cba-0d7ba4c8a741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6384ed-ab3c-4e3d-9693-a72691e25f74","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_hatastalanitas_kozben_robbant_fel_egy_vilaghaborus_bomba_drezdaban","timestamp":"2018. május. 24. 10:35","title":"Hatástalanítás közben robbant fel egy világháborús bomba Drezdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnökjelöltje szerint vicc az, amit az ellenzék csinált. Úgy véli, Orbán érdeke, hogy ne jöjjön létre baloldali egység.","shortLead":"Az MSZP elnökjelöltje szerint vicc az, amit az ellenzék csinált. Úgy véli, Orbán érdeke, hogy ne jöjjön létre baloldali...","id":"20180525_Kunhalmi_A_Fidesz_kivasarolta_az_MSZPbol_Bosz_Anettet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f06dd4-4e2b-41aa-be04-6667802bf81d","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Kunhalmi_A_Fidesz_kivasarolta_az_MSZPbol_Bosz_Anettet","timestamp":"2018. május. 25. 09:24","title":"Kunhalmi: A Fidesz kivásárolta az MSZP-ből Bősz Anettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. A kormányról csak annyit tudni, hogy egy teljesen ismeretlen, homályos múltú figura vezetheti majd. És még ez sem biztos. ","shortLead":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval...","id":"20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cb87f6-fb3f-4b1d-a0e5-0ca5a8f3b844","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Az olasz puding próbája, avagy mit hozhat a bázisdemokrácia és az autoritarizmus keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]