Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság véleménye szerint a vállalat megsértette az uniós trösztellenes szabályokat azzal, hogy átfogó stratégiát követett a gázpiacok nemzeti határok szerinti felosztására nyolc uniós tagállam - köztük Magyarország - között. ","shortLead":"Az Európai Bizottság véleménye szerint a vállalat megsértette az uniós trösztellenes szabályokat azzal, hogy átfogó...","id":"20180524_Europai_Bizottsag_piaci_alapon_kell_meghataroznia_a_Gazpromnak_az_arait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c1a19-42f2-46aa-a6e9-aa06ef957a34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Europai_Bizottsag_piaci_alapon_kell_meghataroznia_a_Gazpromnak_az_arait","timestamp":"2018. május. 24. 19:55","title":"Európai Bizottság: piaci alapon kell meghatároznia a Gazpromnak az árait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszjátékos az amerikai Steve Johnsont verte meg, így 34 év után első magyarként ismét ATP-döntőt játszhat.","shortLead":"A magyar teniszjátékos az amerikai Steve Johnsont verte meg, így 34 év után első magyarként ismét ATP-döntőt játszhat.","id":"20180525_Dontobe_jutott_Fucsovics","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68cf780d-5b78-4598-89f1-a85c130b1de8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c51e9a9-48a5-4504-baf0-350ea57b678a","keywords":null,"link":"/sport/20180525_Dontobe_jutott_Fucsovics","timestamp":"2018. május. 25. 18:32","title":"Döntőbe jutott Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb teljesítményű e-autó-töltőkkel elsősorban autópályák mentén és nagyforgalmú helyszíneken találkozhatunk majd.","shortLead":"A legnagyobb teljesítményű e-autó-töltőkkel elsősorban autópályák mentén és nagyforgalmú helyszíneken találkozhatunk...","id":"20180525_hipertoltok_villanyauto_akkumulator_villamtolto_abb_terra_hp_jaguar_porsche","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c04add-d19c-4000-aafd-134b35f5f77b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_hipertoltok_villanyauto_akkumulator_villamtolto_abb_terra_hp_jaguar_porsche","timestamp":"2018. május. 25. 08:21","title":"A villámnál 5x gyorsabb hipertöltők jönnek a villanyautókhoz, de otthon marad a csigalassúság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa9023f-e44a-4166-84f3-1bc41f5eddcd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy versenyuszoda épülhet összesen 15 milliárd forintból, a Modern városok program részeként Nagykanizsán, a támogatói okirat most készült el - közölte a város polgármestere pénteken sajtótájékoztatón.","shortLead":"Többfunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy versenyuszoda épülhet összesen 15 milliárd forintból, a Modern...","id":"20180525_15_milliardbol_epul_uszoda_Nagykanizsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa9023f-e44a-4166-84f3-1bc41f5eddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234e6a51-905d-4f31-bfcc-cb2c03f4cb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_15_milliardbol_epul_uszoda_Nagykanizsan","timestamp":"2018. május. 25. 16:02","title":"15 milliárdból épül uszoda Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június 8-i dátummal.","shortLead":"Az első modell, amely a háború után a német sportautó márka nevén megjelent, a 356 „No. 1” Roadster volt, 1948 június...","id":"20180525_Porsche_eredeti_356","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1219ec-2310-48d3-9695-87c5fabff7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15add16-03ff-420a-8d5b-4948da47b468","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Porsche_eredeti_356","timestamp":"2018. május. 25. 12:21","title":"Legyártották újra a legelső Porschét - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen balesetek is voltak. ","shortLead":"Több helyen balesetek is voltak. ","id":"20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5f570-74e4-4262-b609-51959b8197e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","timestamp":"2018. május. 25. 08:44","title":"Óriásiak a dugók a főváros környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány egyáltalán nem veszi komolyan a netszerte egyre gyakrabban feltűnő kamuhírek problémáját.","shortLead":"Visszaélésre adhat okot, ha a kormányzat dönti el, mi számít álhírnek – viszont az sem túl szerencsés, ha egy kormány...","id":"20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe807cc7-63de-42ee-9462-92c43d6a33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb18ed6-233c-48bc-928f-df60c164d3bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_alhirek_kamuhirek_kormanyzati_intezkedesek","timestamp":"2018. május. 24. 17:03","title":"Ön szerint melyik a rosszabb: ha a kormány teszi ki a netre az álhíreket, vagy ha az üldözésük nevében másokat cenzúráz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1094f9-44dd-41e3-a412-768972c970de","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebbe az elképesztően erős elektromos autóba már sofőr sem kell ahhoz, hogy villámgyorsan körbeszáguldjon a pályán. A mesterséges intelligencia hamarosan átveheti a pilóták helyét.","shortLead":"Ebbe az elképesztően erős elektromos autóba már sofőr sem kell ahhoz, hogy villámgyorsan körbeszáguldjon a pályán...","id":"20180524_sofor_nelkul_vilag_elso_onvezeto_versenyauto_berlin_roborace_formula_e_abb_nvidia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1094f9-44dd-41e3-a412-768972c970de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec54ea-bca3-48ba-b322-e3ea2618bcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_sofor_nelkul_vilag_elso_onvezeto_versenyauto_berlin_roborace_formula_e_abb_nvidia","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Sofőr nélkül 300-zal: körbejártuk és levideóztuk a világ első önvezető versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]