[{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni a közbeszerzések elbírálásánál.","shortLead":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni...","id":"20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da8712-701b-48aa-a8eb-b3260aed821a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","timestamp":"2018. május. 24. 11:35","title":"Jönnek a fenntartható közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","shortLead":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","id":"20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a44f7e-640e-4b91-8e92-ea342efdf857","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","timestamp":"2018. május. 23. 10:23","title":"A Balaton tiszta, a strand koszos? „Az üzemeltetők tisztában vannak strandjuk állapotával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489fb67f-9dd0-47df-b02d-072a006514cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sarah Paulson nem érti az értetlenkedést.","shortLead":"Sarah Paulson nem érti az értetlenkedést.","id":"20180524_Ha_hetero_kapcsolatban_a_korkulonbseg_nem_akadaly_miert_lenne_az_32_ev_egy_leszbikus_kapcsolatban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=489fb67f-9dd0-47df-b02d-072a006514cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f028218-2559-4891-babf-33975a24dcb5","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ha_hetero_kapcsolatban_a_korkulonbseg_nem_akadaly_miert_lenne_az_32_ev_egy_leszbikus_kapcsolatban","timestamp":"2018. május. 24. 11:08","title":"Ha hetero kapcsolatban a korkülönbség nem akadály, miért lenne az 32 év egy leszbikus kapcsolatban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1658ed-84d1-41db-b243-b50867131eab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész állítólag rendszeresen kéretlenül hozzáért női munkatársaihoz, megjegyzéseket tett rájuk, vagy megpróbálta felemelni a szoknyájukat. ","shortLead":"A színész állítólag rendszeresen kéretlenül hozzáért női munkatársaihoz, megjegyzéseket tett rájuk, vagy megpróbálta...","id":"20180524_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_Morgan_Freemant_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1658ed-84d1-41db-b243-b50867131eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a224f4dd-a26d-42e2-8a0f-8fe4f6d80209","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Szexualis_zaklatassal_vadoljak_Morgan_Freemant_is","timestamp":"2018. május. 24. 19:10","title":"Szexuális zaklatással vádolják Morgan Freemant is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg az javasolta, hogy az orosz demokratákról nevezzék el a teret, de orosz ellenzékiekkel, valamint a Litvániában politikai menedékjogot kapott orosz állampolgárokkal találkozva megváltoztatta a véleményét.","shortLead":"A döntést előző nap hozta meg a litván főváros önkormányzata. Remigijus Simasius vilniusi polgármester eredetileg...","id":"20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1fa88f9-de9f-44f3-b9dd-21060c85685d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835cd6fb-60e6-44ff-848f-9e3ad2a13849","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Nyemcovrol_neveztek_el_Vilniusban_az_orosz_kovetseg_elotti_teret","timestamp":"2018. május. 24. 12:21","title":"Nyemcovról nevezték el Vilniusban az orosz követség előtti teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord született. 2883 milliárd forintot fizetett az állam tavaly különféle árukra és szolgáltatásokra.","shortLead":"A választás évet megelőzően úgy szórta a pénzt az állam, mintha kötelező lenne, 2017-ben közbeszerzési rekord...","id":"20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966806a4-5af2-40b6-94d7-8bd57e2d3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34d5191-ef57-49e9-b934-1bb291de01f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Magyarorszagnal_jobban_senki_sem_fugg_az_EUs_penztol","timestamp":"2018. május. 24. 12:50","title":"Magyarországnál jobban senki sem függ az EU-s pénztől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","shortLead":"Magyarország a negyedik helyen áll a gyógyszerkísérletek számában Európában. ","id":"20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f039bfec-8c66-45d8-b54e-27f7c694b39e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Evente_20_ezer_magyra_vesz_reszt_gyogyszerkiserletekben","timestamp":"2018. május. 24. 20:41","title":"Évente 20 ezer magyar vesz részt gyógyszerkísérletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korlátlanul mobilnetezhetnek belföldön a Telekom feltöltőkártyás ügyfelei két napon át, egész egész hétvégén.","shortLead":"Korlátlanul mobilnetezhetnek belföldön a Telekom feltöltőkártyás ügyfelei két napon át, egész egész hétvégén.","id":"20180525_magyar_telekom_korlatlan_mobilnet_domino_korlatlan_hetvege_feltoltokartyasoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40512a4-23db-4fcd-874a-84203852d766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2a60f3-ef71-4c4e-b74c-ba3a3cb0c84a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_magyar_telekom_korlatlan_mobilnet_domino_korlatlan_hetvege_feltoltokartyasoknak","timestamp":"2018. május. 25. 07:02","title":"Kár lenne kihagyni: 1,8 millió Telekom-ügyfél netezhet korlátlanul és ingyen a telefonján egész hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]