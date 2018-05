Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer a BKK-val, egyszer a Honvédelmi Minisztérium egy cégével, és egyszer a Magyar Orvosi Kamarával szemben nyert pert a TASZ.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer...","id":"20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5f49-bd76-4baa-aaee-1cfef0630255","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","timestamp":"2018. május. 23. 16:03","title":"Három pert is nyert a TASZ közérdekű adatok kiadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","shortLead":"A karambolozó mikrobuszt is kivonták a forgalomból hónapokkal ezelőtt. ","id":"20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cb6c04-1ee1-4fa7-b2e2-e04d00ed88a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Nem_volt_jogositvanya_a_Cegledbercelnel_balesetet_okozo_roman_sofornek","timestamp":"2018. május. 25. 09:23","title":"Nem volt jogosítványa a Ceglédbercelnél balesetet okozó román sofőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bruttó hat forinttal emelték az üzemanyagok árát. ","shortLead":"Bruttó hat forinttal emelték az üzemanyagok árát. ","id":"20180525_Dragult_a_benzin_es_a_gazolaj_is","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5086ba76-55f5-450b-b8e9-4a32fad4a771","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Dragult_a_benzin_es_a_gazolaj_is","timestamp":"2018. május. 25. 07:10","title":"Drágult a benzin és a gázolaj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","shortLead":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","id":"20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf710281-39ee-4cd6-bdcb-ac5572d36cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","timestamp":"2018. május. 24. 06:56","title":"Ceglédberceli tragédia: korábban is okozott már súlyos balesetet a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc1440e-f037-4de4-a4d1-12d7b37fb132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.","shortLead":"A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.","id":"20180525_uj_ford_focus_kompakt_auto_saarlouis_autogyartas_cmax_tesla_model_3","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc1440e-f037-4de4-a4d1-12d7b37fb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08e3e98-aa4f-4a2e-9b3e-0a390988f8cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_uj_ford_focus_kompakt_auto_saarlouis_autogyartas_cmax_tesla_model_3","timestamp":"2018. május. 25. 11:23","title":"Ha van 8 perce, ezen a videón megnézheti, hogyan készül az új Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","shortLead":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","id":"20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0723a83-2815-48e8-bb4f-a22711293d13","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 15:31","title":"Már az Országház is ott van a világ 10 legnépszerűbb látnivalója között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49abb6b1-9ae5-4cd9-9941-89c4a8a1de48","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gondozói nevelik a debreceni állatkert legifjabb lakóját, a két héttel ezelőtt, 184 grammal született kapucinus majmot.","shortLead":"Gondozói nevelik a debreceni állatkert legifjabb lakóját, a két héttel ezelőtt, 184 grammal született kapucinus majmot.","id":"20180525_kezi_taplalasra_szorul_az_ujszulott_debreceni_kismajom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49abb6b1-9ae5-4cd9-9941-89c4a8a1de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57af79f1-94a8-4de5-b655-063f155c79d3","keywords":null,"link":"/elet/20180525_kezi_taplalasra_szorul_az_ujszulott_debreceni_kismajom","timestamp":"2018. május. 25. 12:46","title":"Kézi táplálásra szorul az újszülött debreceni kismajom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korábban azzal riasztották a tűzoltókat, hogy füstöl az egyik szerelvény. Azóta újraindult a közlekedés. ","shortLead":"Korábban azzal riasztották a tűzoltókat, hogy füstöl az egyik szerelvény. Azóta újraindult a közlekedés. ","id":"20180524_Ujraindult_a_2es_metro_nem_volt_se_fust_se_tuz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7caad1b-fdc6-40c8-9f30-51e09c3a2e17","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Ujraindult_a_2es_metro_nem_volt_se_fust_se_tuz","timestamp":"2018. május. 24. 14:48","title":"Újraindult a 2-es metró, nem volt se füst, se tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]