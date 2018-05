Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Több egyetemen is új rektorokat nevezett ki Áder
A kinevezések még Balog Zoltán korábbi emberminiszter javaslatai alapján történtek.
2018. május. 24. 20:26

Nagy változások jöhetnek a lakáshiteleknél – Ki jár jól? Utánaszámoltunk
Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat mérséklése, a biztonság erősítése. Csakhogy… A Bankmonitor kiszámította, hogy mit jelent mindez egy átlagos hitelfelvevő számára.
2018. május. 24. 06:35

Ha van 8 perce, ezen a videón megnézheti, hogyan készül az új Ford Focus
A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.
2018. május. 25. 11:23

Shane Tusup: Katinka megcsalt, ezért váltunk szét
Az úszó csütörtök délutáni Facebook-posztjában jelezte: mivel nem tudták megoldani személyes problémáikat, külön utakon folytatják.
2018. május. 24. 22:17

Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?
Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.
2018. május. 24. 08:22

Vége: Letartóztatták Harvey Weinsteint
Nemi erőszak, szexuális bántalmazás és más bűncselekmények miatt letartóztatták Harvey Weinstein producert - jelentette be pénteken a New York-i rendőrség.
2018. május. 25. 15:29

Nyilatkozott az apjával együtt megmérgezett Julija Szkripal
20 hónapig volt kómában, sokkolta, hogy idegméreggel követtek el támadást ellenük. Azt mondta, szerencsések, hogy túlélték a merényletkísérletet.
2018. május. 23. 21:57

Orbán külön fogadta Trump korábbi kampányfőnökét
Egy órát beszélgettek.
2018. május. 24. 19:29