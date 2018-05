Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","shortLead":"Elérte az árfolyam a lélektani határt.","id":"20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562ea1a5-5ea8-4750-8e05-c7eb750b1c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Jo_napot_Magyarorszag_egy_euro_320_forint","timestamp":"2018. május. 25. 13:52","title":"Jó napot, Magyarország: egy euró 320 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","shortLead":"Jövő augusztusra fejeződne be a felújítás, új burkolatot kapna a tér és a környező utcák. ","id":"20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0acab89-af72-423b-9483-037d89470f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1389427f-4b8d-46bf-9a81-d2fcf203e2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Szeptembertol_felturjak_a_Vorosmarty_teret","timestamp":"2018. május. 24. 15:57","title":"Szeptembertől feltúrják a Vörösmarty teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban egyelőre hiányzik a megfelelő szakembergárda – mutat rá az MIT és az EY felmérése. A szakértők szerint több állást hoznak a robotok, mint amennyit visznek, a kérdés csak az, hogy lesz-e, aki menedzseli őket.","shortLead":"A mesterséges intelligencia (MI) elterjedése hozzájárul a munkahelyterméshez, az új állások betöltéséhez azonban...","id":"20180525_mesterseges_intelligencia_automaizacio_robotok_munka","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c495b71-0544-4099-90f3-a5199581c365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc0dd11-8eef-4caf-a0fe-cc4a020df63a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_mesterseges_intelligencia_automaizacio_robotok_munka","timestamp":"2018. május. 25. 13:03","title":"Szinte garantált, hogy nem lesz állása, ha nem ért a gépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával jelentette be, hogy 150 ezer forintra bünteti az Újpestet.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával...","id":"20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce02f24-b744-4076-b92e-5b72d4ddecdb","keywords":null,"link":"/sport/20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","timestamp":"2018. május. 23. 20:18","title":"A kupadöntő előtt egy órával büntették meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással lévő kollégájával találkozott.","shortLead":"Brüsszeli meghallgatása után Franciaországba utazott a Facebook első embere, ahol a világra szintén nagy befolyással...","id":"20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0af0553-7186-4a27-b251-10616b22b6d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5138d-7ee8-45e0-96b8-8515535ef0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mark_zuckerberg_david_marcus_emmanuel_macron_europai_latogatas_fotok_ep_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 23. 21:13","title":"Zuckerberg most turnézik Európában, 24 óra alatt 3 fényképet is posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban nőtt az elmúlt időszakban. De hol húzódik a fővárosba ingázás határa, és hogyan alakul a második agglomerációs körzet ingatlanpiaca?","shortLead":"A főváros egyre növekvő ingatlanárai után az agglomerációs települések népszerűsége és áremelkedése is rohamtempóban...","id":"20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b54d35-e47f-4633-8d10-275aa588e16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74389b2-a134-4b62-a63e-7c90eaf9c0f3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180525_Ennyit_ingaznak_a_fovarosiak_az_elerheto_ingatlanarakert__kis_ingatlankorkep_30_kilometeren_tul","timestamp":"2018. május. 25. 10:40","title":"Ennyit ingáznak a fővárosiak az elérhető ingatlanárakért – kis ingatlankörkép 30 kilométeren túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6bac22-d5bf-41d4-a936-cded6963e9da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.","shortLead":"A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.","id":"20180524_Schmidt_Maria_az_a_legnagyobb_baj_hogy_az_EU_mindent_akar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6bac22-d5bf-41d4-a936-cded6963e9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a250e3-76ca-49b2-8a91-e240a2c2553e","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Schmidt_Maria_az_a_legnagyobb_baj_hogy_az_EU_mindent_akar","timestamp":"2018. május. 24. 12:35","title":"Schmidt Mária: Az a legnagyobb baj, hogy az EU \"mindent akar\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","shortLead":"A férfi keresését többször is elkezdték, de a fokozott lavinaveszély miatt mindannyiszor félbehagyták.","id":"20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97ac92c9-e241-4b30-b7e0-f308404471ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c2b416-105d-4d2f-acc5-49910b59d564","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Fel_eve_eltunt_hegymaszo_holttestet_talaltak_meg_Romaniaban","timestamp":"2018. május. 24. 14:18","title":"Fél éve eltűnt hegymászó holttestét találták meg Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]