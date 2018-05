Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat mérséklése, a biztonság erősítése. Csakhogy… A Bankmonitor kiszámította, hogy mit jelent mindez egy átlagos hitelfelvevő számára. ","shortLead":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat...","id":"20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04144c5c-c9df-4858-b2ee-25291519aa5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","timestamp":"2018. május. 24. 06:35","title":"Nagy változások jöhetnek a lakáshiteleknél – Ki jár jól? Utánaszámoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c12f97-f94e-4669-a19f-5e96891335d6","c_author":"","category":"itthon","description":"Az edzők hidegvérének és a gyerekek fegyelmezettségének köszönhetően mindenki szerencsésen kimenekült a lángoló járműből - derül ki az RTL híradójából.","shortLead":"Az edzők hidegvérének és a gyerekek fegyelmezettségének köszönhetően mindenki szerencsésen kimenekült a lángoló...","id":"20180523_Az_edzok_menekitettek_ki_a_gyerekeket_az_autopalyan_kigyulladt_buszbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c12f97-f94e-4669-a19f-5e96891335d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32884a2e-37de-436b-9155-9fe557198ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Az_edzok_menekitettek_ki_a_gyerekeket_az_autopalyan_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 23. 21:19","title":"Az edzők menekítették ki a gyerekeket az autópályán kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musical-feldolgozásához íródott.","shortLead":"A pesti bukás után a Liliom világhódító útra indult, a You'll Never Walk Alone pedig a darab musical-feldolgozásához...","id":"20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38eeed92-70e1-4e22-8099-375546a36e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7726406f-5f4a-4cc5-87f6-ae0929cc4142","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_Molnar_Ferenc_Youll_Never_Walk_Alone","timestamp":"2018. május. 25. 10:35","title":"Molnár Ferenc nélkül nem lenne Liverpool-himnusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még egy beteg. Az általuk megalkotott mesterséges intelligencia azonban rendkívül pontosan számol.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még...","id":"20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf0a799-4e7c-447c-86d7-e2af32c85469","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Létrehozták a mesterséges intelligenciát, ami 90%-os pontossággal mondja meg, mikor hal meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fc061d-9e46-40f5-a3d9-c731beb6227a","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Hiába büszkélkedhet kimondottan jó közlekedési hálózattal, sok közösségi közlekedést használóval és olcsó jegyárakkal a magyar főváros, a csapnivaló levegőminőség és az egészséges közlekedési módok rossz aránya miatt a rangsor hátsó felébe került Budapest a Greenpeace által készített fenntartható közlekedést vizsgáló kutatásban. A tanulmány azt is megállapította, hogy a budapesti közlekedéspolitika kifejezetten rossz irányba halad.","shortLead":"Hiába büszkélkedhet kimondottan jó közlekedési hálózattal, sok közösségi közlekedést használóval és olcsó jegyárakkal...","id":"20180524_Budapest_es_mas_varosok_kozlekedese_Greenpeace","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fc061d-9e46-40f5-a3d9-c731beb6227a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92efd0c-6825-4499-8053-37c3b9464a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Budapest_es_mas_varosok_kozlekedese_Greenpeace","timestamp":"2018. május. 24. 20:05","title":"Tarlósék ennek nem fognak örülni: egy tanulmány szerint rossz irányba halad a budapesti közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","shortLead":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","id":"20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fa0c0-9478-48a7-aca6-7c814c70300f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","timestamp":"2018. május. 24. 13:00","title":"Vajna Tímea barátnője 674 milliós állami megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","shortLead":"A C csoport győztese játszik majd a budapesti nyolcaddöntőben a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokságon.","id":"20180524_Megvan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50004d23-051d-4ce2-86ea-953d49d2e427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095d94db-66f4-4595-9cee-37fb26d30c00","keywords":null,"link":"/sport/20180524_Megvan","timestamp":"2018. május. 24. 18:40","title":"Már tudni, kik játszanak Eb-nyolcaddöntőt Budapesten 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai módra. És került bele még egy apró újdonság.","shortLead":"A Windows 10 legújabb, egyelőre csak keveseknek elérhető változatában egyetlen pöccintéssel át lehet állni az éjszakai...","id":"20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08ef770f-6ccd-4c08-9515-8440286f8694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14acaf-1f18-497a-871d-8a3054dcbc0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_microsoft_windows_10_file_explorer_sotet_mod","timestamp":"2018. május. 25. 09:03","title":"Régóta várt hasznos funkciót kapott a Windows – de nem használhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]